Xác minh clip nam thanh niên bốc đầu xe máy trên đường ở TPHCM

Ngày 8/12, người dùng mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại cảnh nam thanh niên lái xe máy chở theo một người khác, liên tục bốc đầu phương tiện. Qua xác minh, vụ việc xảy ra trên đường song hành, đoạn qua xã Hóc Môn, TPHCM.

Nam thanh niên bốc đầu xe máy trên đường ở TPHCM (Clip: Nguyễn Hoàng).

Trong lúc lái xe, nam thanh niên nhiều lần lấy trớn rồi nhấc bánh trước lên khỏi mặt đường, bất chấp trời tối và có nhiều phương tiện khác đang lưu thông. Vụ việc được một thanh niên chạy xe máy phía sau cầm điện thoại quay phim lại.

Sau khi clip được đăng tải, nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ, cho rằng nhóm thanh niên xem thường pháp luật.

“Hành động chạy xe máy bốc đầu là xem thường luật giao thông và có nguy cơ gây tai nạn cho người khác. Cơ quan chức năng cần vào cuộc điều tra và xử lý nghiêm người lái xe trên”, một tài khoản tên Tấn Bảo bình luận.

Đại diện Đội CSGT An Sương, Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã vào cuộc xác minh và sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.