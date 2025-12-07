Thủ phủ quất Hội An phập phồng lo vụ Tết

Những ngày cuối năm, trên các cánh đồng quất cảnh, nông dân hối hả chăm sóc, phun thuốc và bón phân cho cây, hy vọng có một vụ quất Tết bội thu. Đây là giai đoạn quyết định nguồn thu nhập chính của nhiều gia đình. Tuy nhiên, thời tiết thất thường và dịch bệnh đang là nỗi lo với nhiều người trồng quất.

Ông Nguyễn Thành Trung (45 tuổi, trú tại khối Trảng Suối, phường Hội An Tây) dự kiến cung ứng 1.000 chậu quất cảnh ra thị trường Tết năm nay. Thế nhưng, đợt mưa lớn cuối tháng 10, đầu tháng 11 đã gây ngập úng, khiến 20% số chậu quất của gia đình ông bị hư hại.

Người dân tất bật chăm sóc quất cảnh để cung ứng dịp Tết (Ảnh: Ngô Linh).

Ông Trung cho biết đối với những cây quất bị hư hại, ông đã cho người bấm cành và chăm sóc lại từ đầu. Số quất còn tốt được tiếp tục phun thuốc phòng trừ sâu bệnh, tăng cường vun bón từng ngày, với hy vọng vụ Tết năm nay sẽ đạt kết quả tốt, bù đắp những khó khăn sau bão lụt.

“Các loại phân bón, thuốc và chậu đều lên giá cũng gây khó khăn cho nông dân. Dự kiến, các chậu quất của gia đình bán ra dịp Tết năm nay dao động 1-2 triệu đồng/chậu”, ông Trung chia sẻ.

Cùng chung nỗi lo, ông Nguyễn Đức Chung (41 tuổi, trú tại khối Bầu Ốc, phường Hội An Tây), chủ vườn hơn 1.500 chậu quất lớn nhỏ cho biết đợt mưa lớn kéo dài cuối tháng 10 và đầu tháng 11 đã gây ngập úng, khiến 450 cây quất trồng dưới đất hơn 2 năm tuổi bị thối rễ, không thể phục hồi.

Những chậu quất bị hư hại có thể phục hồi được người trồng cắt cành, chăm lại từ đầu (Ảnh: Ngô Linh).

Ông Chung chia sẻ thêm, các cây quất đã đưa lên chậu cũng bị vàng lá, mất rất nhiều thời gian chăm sóc. Chỉ cần cây không đạt chuẩn, không ra quả hoặc rụng lá cận Tết là coi như mất trắng.

“Năm nay thời tiết khó lường quá, người trồng quất Tết như chúng tôi phải theo sát từng ngày. Chỉ mong thời gian tới trời thuận lợi, nắng ráo để cây phát triển tốt hơn”, ông Chung bày tỏ.

Bà Đỗ Thị Bích Thủy, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Hội An Tây, cho biết qua khảo sát đánh giá, có khoảng 90.000 chậu quất cảnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng và 120.000 cây quất trồng ngoài đất đã chết hoặc có dấu hiệu bị tổn thương. Tổng diện tích quất trồng ngoài đất bị ảnh hưởng lên đến 60%.

Theo bà Thủy, cán bộ chuyên môn của phường đang tích cực hỗ trợ người dân chăm sóc, bảo vệ những vườn quất phát triển an toàn trước bất lợi của thời tiết, đồng thời chuẩn bị kỹ lưỡng cho vụ mùa tiếp theo.