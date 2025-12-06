Nâng cao năng lực cán bộ làm công tác giảm nghèo

Trong giai đoạn 2021–2025, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những chính sách xã hội trụ cột của Đảng và Nhà nước.

Bên cạnh những nỗ lực về nguồn lực đầu tư, phát triển sinh kế và nâng cao cơ sở hạ tầng, công tác nâng cao năng lực cán bộ và tăng cường giám sát, đánh giá được xác định là khâu then chốt, bảo đảm sự vận hành thông suốt, công khai và hiệu quả của toàn bộ chương trình.

734.308 lượt cán bộ làm công tác giảm nghèo được tập huấn

Dự án 7 – nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá chương trình – đã triển khai sâu rộng trên toàn quốc, mang lại những kết quả nổi bật, đóng góp thiết thực vào việc nâng chất lượng phục vụ nhân dân, tăng tính minh bạch và củng cố niềm tin đối với chính sách giảm nghèo bền vững.

Liên quan đến tiểu dự án nâng cao năng lực thực hiện chương trình, mục tiêu hướng đến nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo ở các cấp nhằm hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo, phòng ngừa, hạn chế người dân rơi vào tình trạng nghèo đói; bảo đảm thực hiện chương trình đúng mục tiêu, đúng đối tượng, hiệu quả, bền vững.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã giúp cải thiện rõ rệt đời sống của người dân, vươn lên làm chủ kinh tế (Ảnh minh họa: Sơn Nguyễn).

Theo đó, thông qua chương trình đã tổ chức 6.245 lớp tập huấn cho 734.308 lượt cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp. Bên cạnh đó, 1.091 đoàn học tập kinh nghiệm với 23.210 người tham dự; 1.342 cuộc đối thoại với 86.698 người tham gia.

Thực hiện nội dung này là rất cần thiết nhằm tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo, cán bộ thực hiện chương trình các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu chương trình đề ra.

Thông qua tổng kết, các nội dung tập huấn chuyên sâu gắn với các chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản chưa được quan tâm đúng mức. Bên cạnh đó, cán bộ cấp cơ sở còn yếu, thiếu và dễ thay đổi vị trí công tác dẫn đến hiệu quả đào tạo, tập huấn chưa đáp ứng yêu cầu, đồng thời chưa có bộ tiêu chí, công cụ đánh giá hiệu quả sau đào tạo, tập huấn đối với cán bộ làm giảm nghèo các cấp.

Hàng nghìn đoàn thực hiện công tác giám sát

Về mục tiêu của tiểu dự án 2, đã thiết lập quy trình, hệ thống giám sát, đánh giá đồng bộ, toàn diện đáp ứng yêu cầu quản lý chương trình. Tổ chức giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện chương trình, đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu, đúng đối tượng và quy định của pháp luật.

Qua đó, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã xây dựng kế hoạch giám sát, đánh giá hằng năm; đã tổ chức 6.940 đoàn (210 đoàn cấp bộ, 1.550 đoàn cấp tỉnh, 5.180 đoàn cấp huyện) thực hiện công tác giám sát, đánh giá theo quy định tại Thông tư số 10/2022/TT-BLĐTBXH.

Giám sát việc thực hiện các dự án thành phần thuộc chương trình bảo đảm thực hiện đúng mục tiêu, đối tượng và quy định của pháp luật.

Báo cáo tổng kết cho thấy, nội dung giám sát, đánh giá gồm nhiều chỉ tiêu, tiêu chí tổng hợp trong khi cán bộ tổng hợp còn thiếu và làm nhiều việc kiêm nhiệm, ảnh hưởng tới chất lượng và tiến độ báo cáo; chưa có hệ thống giám sát, đánh giá chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo kết nối với hệ thống giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia ảnh hưởng tới tiến độ cập nhật dữ liệu báo cáo và ra quyết định quản lý.

Qua việc khắc phục những vướng mắc trên, những kết quả mà dự án 7 đạt được trong gần 4 năm qua đã góp phần quan trọng vào thành công bước đầu của Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021–2025. Tuy nhiên, để hoàn thành toàn diện các mục tiêu đề ra, cần có sự vào cuộc mạnh mẽ, đồng bộ và trách nhiệm từ toàn bộ hệ thống chính trị, từ trung ương đến cơ sở.