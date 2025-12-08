Eras Land tổ chức đêm nhạc Trịnh Công Sơn, lan tỏa tinh thần nhân ái

Hơn cả một sự kiện nghệ thuật, “Hãy yêu nhau đi” còn là lời kêu gọi cộng đồng hướng về miền Trung, nơi nhiều gia đình đang gồng mình vượt qua hậu quả bão lũ. Trong từng giai điệu, mỗi câu hát trở thành nhịp cầu để sẻ chia và lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách”.

Nhạc Trịnh – Chất liệu cảm xúc vượt thời gian, chạm sâu vào hồn Việt

Di sản của Trịnh Công Sơn từ lâu là dòng chảy bền bỉ trong tâm hồn người Việt. Những ca từ “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng”, “Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt” được gìn giữ như lời nhắc dịu dàng về sự tử tế và tình người. Nhạc Trịnh không ồn ào, nhưng chữa lành.

Với người trẻ, đó là cánh cửa dịu dàng dẫn họ trở về với chính mình; với những người đã đi qua nhiều giông bão, đó là ký ức, là yêu thương. Vì thế, “Hãy yêu nhau đi” là hành trình nối dài của một di sản nhân ái, nơi quá khứ, hiện tại, tương lai gặp nhau trong sự thấu cảm.

Dưới bàn tay đạo diễn Tấn Lộc cùng giám đốc âm nhạc Trần Mạnh Tuấn, đêm nhạc dự kiến mang đến không gian nghệ thuật vừa mới mẻ vừa chân phương. Tinh thần đó càng ý nghĩa hơn khi chương trình kêu gọi gây quỹ hỗ trợ miền Trung, để yêu thương được trao đi.

Quy tụ những giọng hát như Lệ Quyên, Uyên Linh, Bùi Lan Hương, Đức Tuấn, Quốc Thiên, Tấn Sơn và Nakatani Akari, chương trình kể câu chuyện về “sống đẹp”, sống để cảm nhận, để yêu thương, để dìu nhau qua những ngày giông bão.

Đêm nhạc “Hãy yêu nhau đi” do Eras Land đồng hành cùng gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tổ chức

Eras Land – Người bạn đồng hành lan tỏa tinh thần sống tinh tế và giàu nhân ái

Đồng hành cùng đêm nhạc, Eras Land mong muốn lan tỏa những giá trị sống sâu sắc và tinh thần nhân văn. Không chỉ là đơn vị tổ chức, Eras Land là người bạn đồng hành, gửi gắm thông điệp “The Art of Living – Nghệ thuật sống: tinh tế, trọn vẹn và có ý nghĩa”.

Thông điệp ấy hòa quyện với di sản Trịnh Công Sơn: sống chậm để lắng nghe, sống dịu dàng để thấu hiểu, sống trọn vẹn để yêu thương. Đây cũng là triết lý mà Eras Land theo đuổi trong hành trình kiến tạo giá trị: Sống tinh tế – Đầu tư giá trị – Tự hào bản sắc Việt.

Bà Nguyễn Hương – Tổng giám đốc Eras Land - chia sẻ: “Đêm nhạc là cơ hội tôn vinh di sản đã nâng đỡ tâm hồn nhiều thế hệ. Nhạc Trịnh mang vẻ đẹp nhân văn và chiều sâu rất Việt, đồng điệu với định hướng phát triển của Eras Land. Chúng tôi muốn tạo ra trải nghiệm khác biệt, nơi khách hàng được kết nối với văn hóa, nghệ thuật và giá trị tinh thần Việt”.

Song song đêm nhạc, triển lãm ảnh của nhiếp ảnh gia Dương Minh Long đưa khán giả đến gần hơn với một Trịnh Công Sơn đời thường: trầm lặng, giản dị, đầy yêu thương – hình ảnh phản chiếu tinh thần nhân văn Eras Land hướng đến.

“Hãy yêu nhau đi” còn là hành trình kết nối những tấm lòng sẻ chia. Ban tổ chức sẽ phối hợp cùng chính quyền địa phương trao quà Tết cho hơn 2.000 hộ dân chịu ảnh hưởng thiên tai, gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm.

