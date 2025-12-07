Nuôi con đặc sản, nông dân thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm

Từ 70 con giống ban đầu, sau 3 năm kiên trì, anh Võ Văn Nguyên (SN 1975, trú Làng Nam, xã Hưng Nguyên Nam) đã phát triển đàn chồn hương lên hơn 400 con, mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Mô hình nuôi chồn hương sinh sản và thương phẩm của anh Nguyên đang trở thành điểm sáng trong phát triển nông nghiệp sạch tại Làng Nam, xã Hưng Nguyên Nam.

Người đàn ông Nghệ An nuôi 400 con chồn hương (Video: Nguyễn Phê).

Trước khi bén duyên với chồn hương, anh Nguyên từng trải qua nhiều nghề, từ công nhân đến kinh doanh dịch vụ. Nhờ kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch, khách sạn, anh sớm nhận ra tiềm năng của chồn hương trên thị trường ẩm thực đặc sản.

Trong một lần tham quan trại chồn hương ở miền Nam, anh Nguyên bị cuốn hút bởi mô hình chăn nuôi đặc sản này. Nhận thấy chồn hương ít bệnh, giá trị kinh tế cao và phù hợp với điều kiện địa phương, anh quyết tâm theo đuổi.

Ba năm trước, anh Nguyên đã đầu tư 1 tỷ đồng mua 70 con chồn giống và xây dựng hệ thống chuồng trại bán công nghiệp. Chuồng được thiết kế thoáng mát, yên tĩnh, đáp ứng yêu cầu đặc biệt của loài vật sống về đêm.

Anh Nguyên giới thiệu đàn chồn hương (Ảnh: Nguyễn Phê).

“Năm đầu tôi dành để ổn định đàn, học kỹ thuật chăm sóc, nắm tập tính của chồn. Sang năm thứ hai tập trung gây đàn bằng những con sinh sản. Đến năm thứ ba bắt đầu có nguồn thu ổn định và dần thu hồi vốn”, anh Nguyên chia sẻ.

Hiện tại, trang trại của anh Nguyên có hơn 400 con chồn hương (300 con bố mẹ và 100 con thương phẩm). Chồn sinh sản đều đặn 1-2 lứa mỗi năm, mỗi lứa 2-5 con. Nguồn thu chính từ việc bán con giống đã giúp gia đình anh đạt doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Theo anh Nguyên, nuôi chồn hương đòi hỏi chuồng trại sạch sẽ, yên tĩnh và kiểm soát mùi tốt. Việc kiểm soát côn trùng và chuột cũng rất quan trọng để tránh gây stress, ảnh hưởng đến sinh sản của chồn.

Trang trại của anh Nguyên được đầu tư khang trang (Ảnh: Nguyễn Phê).

“Nghề này không phải quá khó nhưng cũng không dễ. Ai thực sự đam mê, nắm chắc kỹ thuật, chịu khó quan sát đều có thể nuôi được”, anh chia sẻ và bày tỏ mong muốn được đồng hành với bà con trong việc hướng dẫn kỹ thuật, cung cấp giống hợp pháp và hỗ trợ đầu ra.

Ngoài ra, anh Nguyên còn tự tạo nguồn thức ăn an toàn cho chồn bằng cách phối hợp thức ăn công nghiệp, thịt gia cầm và trái cây địa phương. Trang trại của anh cũng tạo việc làm ổn định cho 3-4 lao động địa phương với mức lương 7-10 triệu đồng mỗi tháng.

Bà Nguyễn Thị Nhàn, Trưởng phòng Kinh tế xã Hưng Nguyên Nam, đánh giá cao mô hình chăn nuôi chồn hương của anh Nguyên, đặc biệt là việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về thú y và an toàn sinh học.

Những con chồn hương tại trang trại của anh Nguyên phát triển khỏe mạnh nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật (Ảnh: Nguyễn Phê).

“Anh Nguyên quản lý chuồng trại rất tốt, đảm bảo yêu cầu về yên tĩnh, vệ sinh, kiểm soát dịch bệnh, nên đàn chồn phát triển ổn định và có tính nhận diện thương hiệu trong vùng”, bà Nhàn cho biết.

UBND xã Hưng Nguyên Nam đã và đang đồng hành với anh Nguyên trong việc thuê đất, hướng dẫn đăng ký vật nuôi đặc sản, cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh thú y, và hỗ trợ đáp ứng các quy định an toàn sinh học. Mô hình này cũng được giới thiệu rộng rãi để khuyến khích nhân rộng.

Trong thời gian tới, xã sẽ tiếp tục phát triển mô hình theo chuỗi giá trị, tổ chức tham quan, tập huấn kỹ thuật và xem xét hỗ trợ con giống, thức ăn cho các hộ đủ điều kiện. Chính quyền cũng khuyến cáo bà con tìm hiểu kỹ thị trường, nắm vững quy trình và chỉ mua giống tại cơ sở hợp pháp để tránh rủi ro.