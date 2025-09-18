Nữ đại gia giàu càng thêm giàu, kiếm bộn tiền khi bán khóa học làm giàu

Nhà sản xuất phim Trần Lam (68 tuổi) là một nữ đại gia trong nền công nghiệp giải trí Hong Kong (Trung Quốc), bà là vợ của ông trùm giải trí Hướng Hoa Cường.

Mới đây, bà Trần Lam mở khóa học online với hứa hẹn giúp những người đăng ký theo học cải thiện kỹ năng sống, quản lý tốt công việc, gia đình, tài sản và các mối quan hệ của bản thân.

Nhà sản xuất phim Trần Lam (Ảnh: SCMP).

Chỉ trong vòng một tuần mở bán khóa học, bà Trần Lam đã thu về hơn 2 triệu tệ (gần 7,5 tỷ đồng). Mỗi khóa học hiện có học phí 399 tệ (1,5 triệu đồng).

Bà Trần Lam tự giới thiệu bản thân là một phụ nữ có sự nghiệp riêng, dù tuổi đã đứng tuổi nhưng bà vẫn đang làm việc chăm chỉ, miệt mài và có nhiều kinh nghiệm trong việc giữ vững ổn định tâm lý, loại bỏ những yếu tố gây phân tâm.

Bà Trần khẳng định bản thân từng giúp chồng đưa ra nhiều quyết định quan trọng. Bà không chỉ gây dựng được sự nghiệp riêng mà còn thu xếp tốt việc gia đình, giữ cho cuộc hôn nhân của bà tồn tại bền vững suốt 45 năm qua.

Khi đăng ký tham gia lớp học của bà Trần, học viên sẽ nhận được các video đã ghi hình sẵn để tự xem trước. Sau đó, học viên được tham gia những lớp học trực tuyến, dù vậy, thời điểm diễn ra các lớp học này vẫn chưa được công bố.

Học viên còn được nhận thẻ chứng nhận "Bạn của bà Trần Lam" để có "đặc quyền" tiếp cận một số dịch vụ và sản phẩm do bà tung ra thị trường thời gian tới đây.

Trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, bà Trần Lam có tổng cộng 26 triệu lượt theo dõi. Bà vốn được xem là một ngôi sao mạng xã hội, được cộng đồng mạng yêu thích vì những video chia sẻ quan điểm sống, cách duy trì hôn nhân, cách nuôi dạy con...

Bà Trần Lam vừa là doanh nhân thành đạt vừa là ngôi sao mạng xã hội tại Trung Quốc (Ảnh: SCMP).

Ở giai đoạn hoạt động livestream bán hàng còn thịnh hành tại Trung Quốc, bà Trần cũng được xem là một "chiến thần" bán hàng trên mạng.

Cuối năm 2022, bà Trần từng bán được 300 triệu tệ tiền hàng trong vòng một ngày, thông qua hoạt động livestream quảng bá sản phẩm. Ở thời điểm ấy, con số 300 triệu tệ doanh số thu về trong một ngày từng được xem là mức doanh thu kỷ lục đối với hoạt động livestream bán hàng tại Trung Quốc.

Trước động thái kiếm tiền mới của bà Trần, cộng đồng mạng Trung Quốc tiếp tục bàn luận sôi nổi. Nhiều người đánh giá bà Trần là một nữ doanh nhân khôn ngoan, năng động, nắm bắt thị hiếu tốt, luôn chăm chỉ nỗ lực làm việc và duy trì được phong độ ở mức ấn tượng, bất kể tuổi tác của bà đã cao.

Bên cạnh đó, cũng có những người cho rằng bà Trần chỉ đơn giản là giỏi nắm bắt, dẫn dắt tâm lý đám đông. "Những người đổ xô đi mua khóa học của bà ấy không hiểu một điều rằng, họ chỉ đang giúp người giàu ngày càng giàu hơn", một cư dân mạng bình luận.