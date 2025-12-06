Đa dạng hóa sinh kế, ưu tiên hỗ trợ phụ nữ, người khuyết tật thoát nghèo

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, tỉnh Phú Thọ phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2025 xuống còn 2,75%, bảo đảm 100% hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo có nhu cầu, đủ điều kiện được vay vốn tín dụng ưu đãi.

Bên cạnh đó, 100% người thuộc hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế.

Thực hiện mục tiêu này, tỉnh huy động 306 tỷ đồng triển khai Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2025; trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ 274,8 tỷ đồng đồng, ngân sách địa phương hơn 21 tỷ đồng và khoảng 10 tỷ đồng được huy động từ cộng đồng, doanh nghiệp.

Trong đó, tỉnh đẩy mạnh đa dạng hóa sinh kế, khuyến khích mô hình giảm nghèo thông qua hỗ trợ sản xuất, chuyển giao khoa học kỹ thuật, xúc tiến thương mại, ưu tiên chủ hộ nghèo là phụ nữ, người khuyết tật và đồng bào dân tộc thiểu số.

Người dân được vay vốn tín dụng chính sách để sản xuất (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ).

Tỉnh đẩy mạnh các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo; truyền thông và giảm nghèo về thông tin; nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá chương trình giảm nghèo.

Ngoài ra, Phú Thọ tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo như: Tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo; hỗ trợ về giáo dục; hỗ trợ về y tế; nước sạch và vệ sinh; tiếp cận thông tin; hỗ trợ tiền điện cho người nghèo.

Trong 5 năm gần đây, ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc cũ, Hòa Bình cũ (nay là tỉnh Phú Thọ) đã huy động hơn 70.316 tỷ đồng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Trong giai đoạn 2021-2025 có 16/85 xã thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn, 69 xã còn lại thuộc xã khu vực III; 1.596 hộ được hỗ trợ về nhà ở, 5.236 hộ chuyển đổi nghề, 19.899 hộ có nước sinh hoạt.

Bên cạnh đó, hơn 7.800 lao động nghèo và cận nghèo được tư vấn, định hướng nghề nghiệp; 6.000 lao động có việc làm ổn định.

Tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số và miền núi giảm trung bình 1,3%/năm; 100% hộ nghèo, cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế; tỷ lệ trẻ em nghèo đi học đúng độ tuổi đạt gần 97%; trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm còn 13,5%.