Sâu bệnh tấn công làng hoa cúc, người nông dân lo mất Tết

Làng hoa Nghĩa Hiệp (xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi) được mệnh danh là "thủ phủ" hoa cúc Tết của miền Trung, đang đối mặt với nhiều khó khăn do thời tiết bất lợi và sâu bệnh hoành hành, đe dọa nguồn cung 350.000-400.000 chậu hoa cúc mỗi dịp Tết.

Khoảng nửa tháng qua, người trồng hoa cúc tại Nghĩa Hiệp như "ngồi trên đống lửa" khi thời tiết diễn biến phức tạp, mưa kéo dài, tạo điều kiện cho sâu bệnh tấn công cây hoa. Điều này không chỉ làm tăng chi phí phân bón, thuốc phòng trừ sâu bệnh mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng và năng suất hoa.

Làng hoa Nghĩa Hiệp cung cấp ra thị trường 350.000-400.000 chậu hoa cúc vào dịp Tết (Ảnh: Quốc Triều).

Ông Lê Văn Nông, một nông dân có gần 20 năm kinh nghiệm trồng hoa cúc tại xã Vệ Giang, cho biết: "Cây hoa cúc được trồng vào chậu từ cuối tháng 7 âm lịch. Khoảng 2 tháng qua, thời tiết bất lợi khiến cây hoa bị sâu bệnh tấn công, đặc biệt là rễ hoa bị nhiễm nấm rồi thối.

Hoa trong chậu chết hàng loạt nên tôi phải trồng bổ sung liên tục. Mưa triền miên làm nấm bệnh xuất hiện nhiều, cây hoa còi cọc, phát triển chậm. Năm nay chắc chắn hoa sẽ không đẹp bằng mọi năm".

Ông Nông đã đầu tư trồng 1.200 chậu cúc cùng một số loại hoa khác cho dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Nhất (thôn Đồng Viên) cũng đang lo lắng với 800 chậu cúc của mình. Hầu hết các chậu hoa đều có cây bị thối rễ và chết, buộc ông phải liên tục trồng cây mới. Việc trồng bổ sung này sẽ khiến cây trong chậu hoa phát triển không đồng đều.

"Mưa kéo dài, sâu bệnh nhiều nên chi phí cũng tăng cao. Dự báo sắp tới lại tiếp tục mưa và lạnh, kiểu này hoa sẽ rất khó nở đồng đều vào dịp Tết", ông Nhất chia sẻ.

Người trồng hoa đang kiểm tra loại bỏ cây chết trong các chậu hoa (Ảnh: Quốc Triều).

Năm nay, giá cây giống, phân bón, thuốc trừ sâu, nhân công đều tăng mạnh, đẩy mức đầu tư mỗi chậu hoa lên cao. "Mưa nhiều nên phải phun thuốc nhiều hơn, chi phí đội lên mà hoa thì chậm lớn, dễ bị nấm bệnh. Vụ này mà bán không được giá là coi như lỗ vốn, người trồng hoa chúng tôi dễ mất Tết lắm", ông Nhất bày tỏ sự lo lắng.

Ngoài nỗi lo về chất lượng, đầu ra cũng là vấn đề khiến nhiều nhà vườn bất an. Những năm trước, thương lái thường đặt mua hoa từ rất sớm, nhưng năm nay lại vắng bóng, khiến nông dân càng thêm thấp thỏm.

Thời tiết bất lợi, sâu bệnh tấn công khiến cây hoa cúc chậm phát triển (Ảnh: Quốc Triều).

Bà Nguyễn Thị Tuyết Hà, Bí thư Đảng ủy xã Vệ Giang, cho biết xã có khoảng 30ha trồng hoa cúc phục vụ Tết. Hai đợt mưa lũ vào tháng 10 và tháng 11 đã gây thiệt hại cho vùng trồng hoa, do đó lượng hoa cung cấp ra thị trường Tết năm nay sẽ giảm so với các năm trước.

Về đầu ra, bà Hà cho biết ngoài thương lái truyền thống, nông dân cũng đã liên kết với các hợp tác xã để việc cung ứng hoa ra thị trường ổn định hơn.

Tuy nhiên, bà Hà cũng nhấn mạnh: "Việc trồng hoa cúc vẫn chủ yếu dựa trên kinh nghiệm truyền thống, chưa có định hướng rõ ràng nên khó tiếp cận thị trường lớn. Chúng tôi mong có thêm sự hỗ trợ trong quảng bá và xây dựng thương hiệu để nâng giá trị cho vùng trồng hoa cúc lớn nhất miền Trung".