Nhóm thợ trẻ kiếm 5 triệu đồng/ngày nhờ “độ” đồ nghề chụp ảnh kiểu mới

Cú "lội ngược dòng" của thợ ảnh

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm thợ chụp ảnh đường phố đeo trên lưng dàn đèn lớn, kết hợp máy tính bảng để xử lý ảnh cho khách hàng ngay tại chỗ, chỉ trong vài giây. Những hình ảnh này nhanh chóng gây “bão”, thu hút hơn 3 triệu lượt xem.

Thợ chụp ảnh ứng dụng AI để rút ngắn quá trình hậu kỳ, khiến khách hàng hài lòng, thích thú (Ảnh: NVCC).

Nội dung thể hiện trong đoạn clip cho thấy, trái ngược với cảnh chật vật đi tìm khách thường thấy với cánh thợ ảnh đường phố, nhóm photographer (nhiếp ảnh gia) trẻ đón khách tơi tới, thậm chí phải tách nhau ra để kịp phục vụ.

Nguyễn Anh Huy (SN 2005, ngụ tại Ba Đình, Hà Nội), người đăng tải đoạn clip đồng thời là một trong những thợ ảnh trong nhóm, cho biết ý tưởng mở "tiệm ảnh ăn liền" được anh học hỏi từ trào lưu của thợ chụp ảnh đường phố Trung Quốc.

“Họ tạo ra sự khác biệt bằng công nghệ. Người xem không chỉ mua ảnh, họ mua cả trải nghiệm mới. Chứng kiến cảnh đó khiến tôi muốn thử áp dụng ở Việt Nam”, Huy chia sẻ.

Huy cho hay anh đã đầu tư 25 triệu đồng để mua đèn, máy tính bảng, phần mềm AI hỗ trợ hậu kỳ... (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Để hiện thực hóa ý tưởng, Huy đầu tư bộ thiết bị trị giá khoảng 25 triệu đồng, gồm máy tính bảng, hệ thống đèn chiếu sáng, pin dự phòng, các phụ kiện cần thiết và phần mềm AI có khả năng chỉnh ảnh siêu nhanh. Theo Huy, chỉ cần vài giây, ứng dụng AI có thể lọc màu, tinh chỉnh, làm đẹp và xuất ảnh thành phẩm. Khách hàng xem ảnh trực tiếp trên máy tính bảng ngay sau khi chụp, từ đó quyết định có tiếp tục sử dụng dịch vụ hoặc nâng cấp gói chụp hay không.

“Thời đại mạng xã hội bùng nổ, ai cũng muốn có ảnh đẹp ngay. Không cần chờ hậu kỳ cả ngày như trước, khách giờ chỉ cần đợi vài giây là có ảnh xịn. Đó là điều khiến họ rất thích thú. Trước đây, chúng tôi phải chủ động đi tìm khách. Chuyện bị từ chối, thậm chí bị xua đuổi đi là bình thường. Nhưng bây giờ nhờ công nghệ mới, công việc dễ dàng hơn nhiều, khách còn chủ động tìm đến chúng tôi”, Huy cho biết.

Nam thợ trẻ cho hay sau khi ứng dụng công nghệ AI vào việc hậu kỳ, doanh thu chụp ảnh của nhóm tăng cao hẳn (Ảnh cắt từ clip NVCC).

Khi biết đến ý tưởng này, Huy đã chia sẻ lại cho nhiều thợ ảnh khác và cùng họ lập nhóm lên Sa Pa thử nghiệm. Chỉ hoạt động trong khung giờ 19h-23h, nhóm của anh vẫn đạt doanh thu trung bình 4-5 triệu đồng mỗi ngày. Bảng giá dịch vụ được thiết kế theo thời gian phục vụ, cụ thể là 200.000 đồng cho 10 phút chụp, 500.000 đồng cho 30 phút và tăng dần theo nhu cầu của khách.

Thấy phương pháp chụp và hậu kỳ hiệu quả, tạo được sự thu hút với khách hàng, Huy dự định triển khai dịch vụ tại Hà Nội trong thời gian tới.

Nghề đòi hỏi sự… hóa thân

Theo Huy, dù công nghệ AI giúp rút ngắn đáng kể thời gian hậu kỳ, nghề thợ ảnh đường phố vẫn đòi hỏi rất nhiều kỹ năng khác. Quan trọng nhất là khả năng giao tiếp, đặc biệt là với khách nữ. Huy nói nửa đùa nửa thật rằng lắm lúc, anh phải… hóa thân thành nữ để có thể hiểu tâm lý khách hàng, từ đó mới tạo được cảm giác thoải mái và tư vấn đúng kiểu dáng chụp sao cho tự nhiên nhất.

Huy nói làm công việc ngoài đường phố đồng nghĩa với việc anh phải đối mặt rủi ro thời tiết, đám đông liên tục di chuyển và đôi khi là những tình huống khó xử với người qua lại.

Bộ đồ nghề mới lạ khiến nhóm thợ trẻ trở nên nổi bật và thu hút được nhiều khách hàng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong hai năm theo nghề, Huy từng gặp không ít thử thách. Kỷ niệm đáng nhớ nhất là lần bị đối tác bùng tiền với giá trị lên đến vài chục triệu đồng.

“Đó là số tiền rất lớn với người mới vào nghề như tôi. Cuối cùng, tôi phải tự bỏ tiền túi ra trả cho mẫu ảnh. Sau lần đó, tôi rút kinh nghiệm là làm nghề gì cũng phải có hợp đồng rõ ràng ngay từ đầu”, Huy kể.

Hiện tại, Huy tập trung phát triển mô hình chụp ảnh tích hợp AI tại Hà Nội. Anh cho biết sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp thiết bị, cải thiện quy trình làm việc và đào tạo thêm người hỗ trợ để có thể phục vụ nhiều khách hơn mà vẫn đảm bảo chất lượng.

“Tôi muốn tạo ra dịch vụ mà khách chỉ cần nhìn qua đã thấy sự khác biệt. Công nghệ thay đổi từng ngày, thợ ảnh cũng phải liên tục đổi mới”, Huy tâm niệm.