Thủ tướng gợi ý tổ chức hội chợ 4 mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông

Tối 25/10, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) tại Đông Anh, Hà Nội đã chính thức diễn ra lễ khai mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 với chủ đề “Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ; lãnh đạo các Bộ, ngành, đơn vị liên quan; lãnh đạo 34 tỉnh, thành phố và đại diện các doanh nghiệp trong và ngoài nước dự lễ khai mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025.

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 diễn ra từ ngày 25/10 đến 4/11, là sự kiện kinh tế, văn hóa quy mô quốc gia, tầm vóc quốc tế, được định vị là "Hội chợ kết nối thương mại - đầu tư - du lịch với văn hóa và đổi mới sáng tạo".

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 đã đạt được 6 nhất là quy mô lớn nhất, không gian hiện đại nhất, sản phẩm phong phú nhất, chất lượng cao nhất, hoạt động hấp dẫn nhất và chính sách ưu đãi tốt nhất.

Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện cần thiết, bảo đảm hội chợ diễn ra thành công tốt đẹp, tiến tới tổ chức chuỗi hội chợ 4 mùa “Xuân - Hạ - Thu - Đông” thường niên và hội chợ quốc tế mùa thu hàng năm.

Tại lễ khai mạc cũng diễn ra các chương trình nghệ thuật đặc sắc với sự tham gia của ca sĩ Mỹ Tâm, Phương Mỹ Chi, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng... truyền tải thông điệp mạnh mẽ về tinh thần "Kết nối con người với sản xuất - kinh doanh", khơi dậy nội lực sáng tạo và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam.

Thành công của hội chợ sẽ tiếp thêm niềm tin, khơi dậy khát vọng và quyết tâm đưa đất nước vươn mình mạnh mẽ, chinh phục những đỉnh cao mới, khẳng định vị thế, tầm vóc của dân tộc Việt Nam trên trường quốc tế.

Hội chợ thu hút sự tham gia của 34 tỉnh, thành với nhiều sản phẩm đặc trưng. Tỉnh Sơn La mang đến hội chợ nhiều nông sản đặc trưng và tiêu biểu của địa phương. Những sản phẩm này do chính bà con nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sản xuất, đạt tiêu chuẩn chất lượng và được người tiêu dùng ưa chuộng.

Các khu trưng bày hàng hóa tại 5 phân khu với nhiều mặt hàng như nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp chủ lực của địa phương với sắc màu tươi mới từ các gian hàng đặc sản vùng miền, sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 diễn ra từ ngày 25/10 đến 4/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Tổng diện tích trưng bày hơn 130.000m2, 5 phân khu và trên 3.000 gian hàng với sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố; các bộ, ngành trung ương, cùng hàng nghìn doanh nghiệp, hợp tác xã và tập đoàn lớn của Việt Nam. Trong suốt thời gian diễn ra, dự kiến hội chợ sẽ đón trung bình khoảng 500.000 lượt khách mỗi ngày.

Ảnh: Hải Long