Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chuẩn bị Hội chợ Mùa Thu 2025

Tối 24/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) để kiểm tra công tác chuẩn bị và dự buổi tổng duyệt Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025.

Tham gia đoàn công tác có Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài; Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cùng đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch...

Buổi tổng duyệt tối 24/10 được tiến hành với đầy đủ kịch bản của chương trình chính thức. Các tiết mục nghệ thuật, phóng sự, phần phát biểu, nghi thức ấn nút khai trương đều được kiểm tra chi tiết về nội dung và kỹ thuật.

Đại diện Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết, toàn bộ hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng, hậu cần và an ninh đã sẵn sàng. Công tác lễ tân, đón tiếp đại biểu, phương án giao thông, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường cũng được rà soát lần cuối, bảo đảm Lễ Khai mạc diễn ra trang trọng, an toàn, đúng kế hoạch.

Phát biểu chỉ đạo khi dự buổi tổng duyệt, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận sự nỗ lực đóng góp của các đơn vị để tổ chức Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025, sự kiện mang nhiều ý nghĩa, thể hiện tinh thần kết nối sâu sắc.

“Thời gian từ nay đến ngày khai mạc không còn nhiều, tôi đề nghị Ban tổ chức và các nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo, chuẩn bị thật tốt để mang đến một hội chợ ấn tượng, thể hiện rõ nét văn hoá Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc, mến khách và yêu hoà bình. Hà Nội - Thủ đô của lương tri và giá trị con người - cần cố gắng để sự kiện này trở thành điểm nhấn đáng tự hào”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Góp ý tại buổi tổng duyệt, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Ban Tổ chức tiếp tục hoàn thiện các tiết mục biểu diễn, thể hiện rõ hơn bản sắc văn hoá dân tộc; đồng thời bổ sung yếu tố song ngữ nhằm phục vụ khách quốc tế. Thủ tướng cũng yêu cầu khẩn trương hoàn tất các hạng mục còn lại, bảo đảm tuyệt đối an toàn và chất lượng cho toàn bộ sự kiện.

Ngay sau buổi tổng duyệt, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã trực tiếp đi kiểm tra thực tế tại các khu vực gian hàng, nắm bắt tiến độ hoàn thiện trước ngày khai mạc.

Thủ tướng dành thời gian tham quan không gian đọc sách, từ sách giấy truyền thống đến sách điện tử hiện đại, đồng thời trò chuyện, giao lưu và trao tặng sách cho các em nhỏ.

Trong không gian trưng bày đậm sắc màu miền sơn cước của làng Thái Hải, Thủ tướng giao lưu cùng đồng bào dân tộc Tày, lắng nghe những câu chuyện văn hoá truyền thống nơi đây.

Trên tay chiếc đàn Tính mộc mạc, Thủ tướng hòa vào không gian giao lưu cùng đồng bào Tày. Giai điệu “Như có Bác trong ngày đại thắng” vang lên rộn rã, mang theo niềm hân hoan và sự kết nối gần gũi.

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 sẽ khai mạc vào tối 25/10 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội). Hội chợ diễn ra từ ngày 25/10 đến 4/11 với quy mô hơn 130.000m² trưng bày, khoảng 3.000 gian hàng.