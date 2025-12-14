Theo thông báo của Bộ Thương mại Trung Quốc, kể từ ngày 1/1/2026, các doanh nghiệp xuất khẩu nước này sẽ phải xin phép trước khi xuất khẩu một loạt sản phẩm thép, dẫn tin từ Bloomberg.

Thông báo không nêu rõ lý do áp dụng quy định mới, song được đưa ra vào thời điểm Trung Quốc vừa khép lại một năm xuất khẩu thép đạt mức cao kỷ lục.

Danh mục áp dụng cơ chế cấp phép bao gồm khoảng 300 mặt hàng thép cụ thể, trong đó có một số loại phôi thép, thép cuộn cán nóng và thép không gỉ.

Trung Quốc siết xuất khẩu thép (Ảnh: DT).

Theo số liệu thương mại mới nhất, xuất khẩu thép của Trung Quốc đang trên đà lập kỷ lục trong năm 2025, với khối lượng xuất khẩu lũy kế vượt 100 triệu tấn trong 11 tháng đầu năm. Đà tăng mạnh của xuất khẩu nói chung cũng đã giúp thặng dư thương mại của Trung Quốc lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD.

Trước đó, xuất khẩu thép của Trung Quốc đã đi ngược lại dự báo về khả năng suy giảm trong năm 2025 do chủ nghĩa bảo hộ gia tăng và các biện pháp chống bán phá giá. Tình trạng dư thừa công suất khiến thép giá rẻ từ Trung Quốc tràn ngập thị trường toàn cầu.

Tuy nhiên, các nhà xuất khẩu đã chuyển hướng sang những thị trường mới và các dòng sản phẩm không bị áp dụng biện pháp hạn chế, qua đó duy trì được đà tăng trưởng.