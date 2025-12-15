Khoảnh khắc “người hùng” liều mình tước vũ khí của kẻ xả súng ở Australia

Các nghi phạm bị khống chế trong vụ xả súng ở bãi biển Australia (Ảnh: Reuters).

Hình ảnh từ đoạn video được chia sẻ vào ngày 14/12 cho thấy một người qua đường đã lao vào khống chế và tước vũ khí của nghi phạm trong vụ xả súng tại một sự kiện mừng ngày lễ Do Thái ở bãi biển Bondi, Sydney, Australia.

Người đàn ông đã lao vào một tay súng mặc áo tối màu từ phía sau, vật lộn với hắn và giật lấy khẩu súng bằng tay không, trước khi chĩa súng ngược lại về phía nghi phạm.

Đoạn video sau đó cho thấy kẻ xả súng bị mất thăng bằng, lùi lại về phía một cây cầu, nơi có một tay súng khác, trong khi người đàn ông đặt khẩu súng xuống đất.

Khoảnh khắc người dân tước vũ khí của kẻ xả súng ở Australia (Nguồn: X/RT).

Danh tính người đàn ông được truyền thông địa phương xác định là Ahmed al-Ahmed, 43 tuổi, chủ cửa hàng trái cây. Anh được ca ngợi là “người hùng” sau khi đoạn video ghi lại vụ việc được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Người đàn ông nhận được nhiều lời khen ngợi vì sự dũng cảm, cho rằng hành động của anh có thể đã cứu sống nhiều người.

Các nhà chức trách cho biết, nếu không có người đàn ông này, số người thiệt mạng trong vụ xả súng có thể còn cao hơn nhiều.

“Một người hùng Australia (một dân thường vô danh) đã vật lộn với kẻ tấn công và tước vũ khí của hắn”, một người bình luận trên mạng xã hội X.

“Người đàn ông Australia này đã cứu vô số mạng sống bằng cách tước súng của một trong những tên khủng bố ở bãi biển Bondi. Người hùng”, một người khác bình luận.

Ông Chris Minns, Thủ hiến New South Wales, cho biết đó là “cảnh tượng khó tin nhất” mà ông từng chứng kiến.

“Một người đàn ông lao đến chỗ một tay súng đang xả đạn vào đám đông và một mình tước vũ khí của hắn, đánh cược cả tính mạng của mình để cứu sống vô số người khác. Người đàn ông đó thực sự là anh hùng và chắc chắn rất nhiều người còn sống sót đêm nay là nhờ lòng dũng cảm của anh ấy”, Thủ hiến Minns nhấn mạnh.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã ca ngợi hành động của những người đã “lao vào nguy hiểm để giúp đỡ người khác”.

“Những công dân Australia này là những người hùng và lòng dũng cảm của họ đã cứu sống nhiều người”, ông phát biểu trong một cuộc họp báo.

Đám đông tháo chạy trong vụ nổ súng ở Australia (Nguồn: X/RT).

Một nghi phạm xả súng đã bị tiêu diệt và một tay súng khác đang trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát cho biết họ đang điều tra xem liệu có tay súng thứ ba nào tham gia vào vụ tấn công hay không.

Trong một bản cập nhật về thương vong vào rạng sáng 15/12, cảnh sát cho biết 16 người đã thiệt mạng và ít nhất 40 người khác bị thương trong vụ xả súng ở bãi biển Bondi.

Các nhà chức trách Australia gọi vụ xả súng là một cuộc tấn công “khủng bố”. Các vụ xả súng hàng loạt rất hiếm ở Australia, một trong những quốc gia được xem là an toàn nhất thế giới.