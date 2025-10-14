"Mưa đỏ" sẽ được chiếu miễn phí tại Hội chợ mùa Thu 2025

Chiều 14/10, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính, UBND TP Hà Nội cùng các đơn vị, cơ quan chức năng liên quan tổ chức họp báo giới thiệu Hội chợ mùa Thu 2025.

Ông Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: Ban tổ chức).

Tại sự kiện, ông Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, cho biết, văn hóa cần được kết nối với thương mại nhằm tăng cường giao thương, kết nối với thị trường, từ đó, thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa. Vì vậy, hội chợ không chỉ là nơi người tiêu dùng được trải nghiệm mua sắm mà còn được thưởng thức văn hóa.

"Chúng tôi chuẩn bị rất nhiều suất chiếu miễn phí phim Mưa đỏ. Khán giả khi tới hội chợ cũng có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với các diễn viên, nghệ sĩ, các gương mặt nổi bật trong ngành văn hóa, thể thao...

Ngoài ra, khi đến với hội chợ, người tiêu dùng, khán giả được thưởng thức nhiều loại hình văn hóa nghệ thuật đặc sắc của Việt Nam", Thứ trưởng Hồ An Phong cho biết.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch cho hay, đơn vị này đã lên kế hoạch các hoạt động văn hóa nghệ thuật theo từng ngày, từng khung giờ diễn ra hội chợ, nhằm phục vụ nhu cầu thụ hưởng của khán giả, du khách.

"Dù được tổ chức gấp rút, chúng tôi vẫn cố gắng giới thiệu đến người dân tinh hoa của các ngành công nghiệp văn hóa. Chúng tôi có 52 gian hàng với các sản phẩm mới, đặc sắc thuộc nhóm ngành công nghiệp game, sách, xuất bản, thủ công mỹ nghệ, áo dài truyền thống, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh...", Thứ trưởng Hồ An Phong chia sẻ.

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phần lớn diễn ra tại phân khu Tinh hoa văn hóa Việt và Điểm hẹn giao thương do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ với chất lượng cao từ các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Tại đây, âm nhạc, thời trang, điện ảnh, mỹ thuật, xuất bản và ẩm thực hòa quyện, thể hiện bản lĩnh sáng tạo và sức sống văn hóa Việt trong kỷ nguyên số, đồng thời mở ra cơ hội giao thương giữa văn hóa - kinh tế - du lịch.

Phim "Mưa đỏ" của đạo diễn Đặng Thái Huyền sẽ được chiếu miễn phí tại Hội chợ mùa Thu 2025 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Với quy mô hơn 130.000 m2 trưng bày, khoảng 3.000 gian hàng, Hội chợ mùa Thu 2025 dự kiến đón tiếp 500.000 lượt khách tham quan mỗi ngày.

Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 25/10-4/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội).