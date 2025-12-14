Điện Máy Xanh sắp lên sàn chứng khoán

Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã chứng khoán: MWG) vừa công bố thông tin về kế hoạch chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) và niêm yết Công ty cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh (công ty Điện Máy Xanh) trong năm 2026.

Đơn vị này vận hành mảng bán lẻ điện thoại, thiết bị điện tử, điện máy với nhiều thương hiệu như Thế Giới Di Động, TopZone, Điện Máy Xanh, Erablue... Ban lãnh đạo Thế giới Di động cho biết, việc IPO cổ phiếu Điện Máy Xanh là bước chuyển chiến lược, mở ra giai đoạn mới với kỳ vọng duy trì tăng trưởng lợi nhuận 2 chữ số.

Điện Máy Xanh hiện là pháp nhân “chủ lực”, đóng góp tỷ trọng lớn vào doanh thu và lợi nhuận cho toàn tập đoàn. 10 tháng qua, chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh đóng góp 87.000 tỷ đồng doanh thu, tăng gần 17% so với cùng kỳ và tương đương 68% tổng doanh thu tập đoàn.

Bên cạnh lộ trình IPO, Điện Máy Xanh cũng dự kiến phát hành riêng lẻ tương ứng 1% vốn điều lệ cho các quản lý then chốt. Cổ phần phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 18 tháng. Lãnh đạo Thế Giới Di Động không tham gia đợt chào bán riêng lẻ này.

Tương tự Thế Giới Di Động, nhiều doanh nghiệp lớn trên sàn chứng khoán như VPBank, Hòa Phát, Hoa Sen, Gelex... cũng đang đang rốt ráo đưa công ty con lên sàn (Ảnh: DT).

Động thái này diễn ra trong bối cảnh thị trường đang có rất nhiều điều kiện tốt để thực hiện niêm yết mới. Nhìn lại quá khứ, từ năm 2021 đến nay, chúng ta chứng kiến rất ít các thương vụ IPO, đặc biệt là năm 2022 do thanh khoản thấp.

Trong khi hiện nay, thanh khoản đã thay đổi, quy mô vốn hoá thị trường chứng khoán đã chiếm trên 50% GDP Việt Nam. Thanh khoản từ vài nghìn tỷ đồng đã tăng lên trung bình vài chục nghìn tỷ đồng, có phiên đột biến xấp xỉ 3 tỷ USD.

Ngoài ra, cơ cấu vốn hiện nay đã thay đổi. Nếu trước đây, dòng tiền trên thị trường chứng khoán chủ yếu là khối ngoại và nhà đầu tư cá nhân thì hiện nay, một "thế lực" mới liên quan đến các tổ chức trong nước đang chiếm vị thế lớn.