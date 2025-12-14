Hé lộ quốc gia chi hơn 1 tỷ USD nhập cà phê Việt Nam

Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tháng 11 đạt 88.800 tấn, trị giá 507,6 triệu USD, tăng 41% về lượng và tăng 44,4% về trị giá so với tháng 11/2024.

Lũy kế 11 tháng, xuất khẩu cà phê đạt 1,4 triệu tấn, trị giá 7,94 tỷ USD, tăng 60,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Giá xuất khẩu cà phê trong 11 tháng đạt trung bình 5.661 USD/tấn, tăng 39,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết năm nay được đánh giá là một năm thành công của ngành cà phê Việt Nam, khi hoạt động xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng tích cực, chủ yếu nhờ giá cà phê ở mức cao trong bối cảnh nguồn cung cà phê toàn cầu thắt chặt.

Cùng với đó, nhu cầu nhập khẩu từ các thị trường chủ lực tiếp tục được duy trì ổn định, tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động xuất khẩu. Việc từng bước cải thiện chất lượng sản phẩm cũng góp phần nâng cao giá trị xuất khẩu và vị thế của cà phê Việt Nam trên thị trường quốc tế. Với xu hướng này, cơ quan quản lý dự kiến xuất khẩu cà phê năm nay đạt mức cao kỷ lục về kim ngạch.

Theo số liệu của Cục Hải quan, Đức là thị trường xuất khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam trong tháng 11, đạt 13.800 tấn, trị giá 70,7 triệu USD, tăng 139,6% về lượng và tăng 139,4% về trị giá so với tháng 11/2024.

Đức, Italy và Tây Ban Nha là 3 thị trường nhập khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam trong 11 tháng (Ảnh: Chụp màn hình).

Tính chung 11 tháng, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang Đức đạt 195.600 tấn, trị giá 1,06 tỷ USD, tăng 37,5% về lượng và tăng 97,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Italy là thị trường xuất khẩu cà phê lớn thứ hai của Việt Nam. Trong 11 tháng, Việt Nam xuất khẩu 6.960 tấn cà phê sang thị trường này, trị giá 33,9 triệu USD, tăng 4,9% về lượng và tăng 5,2% về trị giá so với tháng 11/2024. Tính chung 11 tháng, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang Italy đạt 117.900 tấn, trị giá 615,8 triệu USD, tăng 52,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Tây Ban Nha là thị trường nhập khẩu cà phê lớn thứ 3 của Việt Nam trong 11 tháng qua với số lượng đạt 102.142 tấn, trị giá 575,5 triệu USD, tăng hơn 40% về lượng so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (Vicofa), kết thúc niên vụ cà phê 2024-2025 (từ tháng 10/2024 đến tháng 9/2025), kim ngạch xuất khẩu cà phê đạt trên 8,4 tỷ USD, con số cao chưa từng có trong lịch sử ngành cà phê Việt Nam.

Cụ thể, kết thúc niên vụ, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt trên 1,5 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu hơn 8,4 tỷ USD, tăng 1,8% về khối lượng và tăng 55,5% về giá trị so với niên vụ 2023-2024.

Người dân thu hoạch cà phê tại Đắk Lắk (Ảnh: Hà Duyên).

Ông Nguyễn Nam Hải - Chủ tịch Vicofa - cho hay kết quả tăng trưởng vượt trội của ngành cà phê niên vụ năm nay do thị trường được mở rộng, chất lượng sản phẩm được nâng lên và nhất là giá bán cà phê luôn duy trì ở mức cao. Giá xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong niên vụ 2024-2025 đạt 5.610 USD/tấn, tăng tới 52,7% so với niên vụ trước, mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Về thị trường, theo Cục Hải quan, châu Âu tiếp tục là thị trường xuất khẩu chủ lực, chiếm gần 47% tổng sản lượng và kim ngạch. Theo đó, tổng lượng cà phê xuất khẩu sang thị trường châu Âu đạt hơn 710.000 tấn, kim ngạch trên 4 tỷ USD.