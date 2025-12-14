Bitcoin bị liên tục bị xả hàng, thị trường tiền số hoang mang

Trong phiên giao dịch ngày 13/12, giá bitcoin có thời điểm giảm xuống chỉ còn hơn 89.000 USD. So với mức đỉnh kỷ lục khoảng 126.000 USD đạt được ngày 6/10, đồng tiền số này đã mất gần 30%.

Như vậy, sau một tuần cố gắng phục hồi, tiền mã hóa giá trị nhất thế giới đã không vượt được các ngưỡng kháng cự. Những nỗ lực tăng giá đều bị xóa bỏ khi thị trường không giữ được các mốc giá quan trọng 92.000 USD và 94.000 USD.

Theo Bloomberg, giá bitcoin đang trượt dần về mức thấp nhất trong phạm vi giao dịch gần đây khi bất kỳ nhịp hồi giá nào cũng nhanh chóng vấp phải lực bán từ các nhà đầu tư đã mua vào ở vùng đỉnh lịch sử hồi đầu tháng 10.

Công ty phân tích dữ liệu tiền số Glassnode cho biết nhiều chỉ báo đang cùng lúc phát đi tín hiệu về một “giai đoạn giảm nhẹ”, trong đó dòng vốn vào ở mức khiêm tốn nhưng lại bị lấn át bởi áp lực bán đều đặn từ các nhà đầu tư nắm giữ quy mô lớn.

Giá bitcoin bị mắc kẹt khi nhà đầu tư tháo chạy. Các khoản lỗ tích lũy ước tính đã tăng vọt lên 4,4%, mức cao nhất trong gần hai năm qua. Điều này báo hiệu tâm lý của nhà đầu tư đang chuyển từ "hưng phấn" sang "căng thẳng và bất ổn".

Giá bitcoin liên tục biến động mạnh (Ảnh: Binance).

Ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia của công ty tài chính FxPro, cho rằng thị trường tiền mã hóa thực chất đã bước vào giai đoạn giảm giá, đồng thời lập luận rằng bất kỳ nỗ lực hồi phục nào cũng nhiều khả năng chỉ tạo thêm cơ hội cho bên bán quay lại.

Nếu đặt diễn biến giá bitcoin trong bối cảnh kinh tế chung, có thể thấy đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới đã mất đi mối tương quan giá với các tài sản rủi ro khác. Trong khi phần lớn đều phục hồi, giá bitcoin lại giảm.

Thị trường đang bị siết chặt bởi thanh khoản yếu, khẩu vị rủi ro giảm dần khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) thông báo giảm lãi suất 25 điểm cơ bản. Glassnode cũng lưu ý rằng biến động đã bắt đầu hạ nhiệt và theo lịch sử thường tiếp tục co lại sau sự kiện vĩ mô lớn cuối cùng trong năm, trong trường hợp này là cuộc họp FOMC ngày 10/12.

Ông Mitch Galer, nhà giao dịch tại GSR, cho biết bối cảnh vĩ mô ngày càng chi phối diễn biến giá tiền số. Các dòng chảy giao dịch đã có tác động rất lớn trong những tháng gần đây - một đặc trưng của thị trường giá xuống - trong bối cảnh chính phủ Mỹ đóng cửa làm hạn chế khả năng tiếp cận thông tin từ Fed, định hướng chính sách thiếu rõ ràng và rủi ro địa chính trị gia tăng.

Dù dự báo biến động ngắn hạn vẫn ở mức cao, ông Galer cho rằng vẫn có dư địa cho một nhịp hồi cuối năm bất chấp tâm lý thị trường đang ở mức rất tiêu cực.