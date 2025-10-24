Hàng nghìn gian hàng gấp rút hoàn thiện, sẵn sàng cho Hội chợ Mùa thu 2025

Hội chợ Mùa Thu 2025 sẽ diễn ra từ ngày 26/10 đến 4/11 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội). Đến thời điểm này, các khâu chuẩn bị đang được gấp rút hoàn thiện, sẵn sàng cho ngày khai mạc.

Khu vực cổng chính được thiết kế nổi bật với hai tông màu xanh - vàng, điểm nhấn là hình ảnh Khuê Văn Các và Cột cờ Hà Nội, những biểu tượng đặc trưng của Thủ đô.

Bước qua cổng chính, không gian mùa thu như hiện rõ với lối đi được thiết kế nổi bật bởi hai hàng lộc vừng rực sắc vàng - đỏ trải dài tới khu trung tâm, tạo nên khung cảnh vừa nên thơ vừa gần gũi, gợi nhớ những con đường Hà Nội mỗi độ thu sang.

Hiện tại, hội chợ đã có sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố cùng hàng nghìn doanh nghiệp, hợp tác xã và tập đoàn lớn của Việt Nam, đồng thời thu hút đông đảo đối tác, doanh nghiệp quốc tế đến trưng bày, giao thương và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Hơn 2.500 doanh nghiệp tham gia hội chợ, trong đó có khoảng 100 doanh nghiệp nước ngoài đến từ nhiều châu lục. Toàn bộ hội chợ sẽ có khoảng 3.000 gian hàng và hơn 10.000 sản phẩm được trưng bày, giao thương.

Không khí chuẩn bị đang diễn ra khẩn trương, các gian hàng được gấp rút hoàn thiện.

Hàng trăm công nhân miệt mài lắp dựng, trang trí biển hiệu, sắp xếp sản phẩm trưng bày.

Từng khu vực được rà soát kỹ lưỡng để kịp tiến độ, sẵn sàng chào đón khách tham quan trong ngày khai mạc sắp tới vào tối 25/10.

Nhiều tỉnh, thành mang đến hội chợ những điểm nhấn văn hóa đặc trưng, giới thiệu biểu tượng tiêu biểu của địa phương mình. Trong ảnh là mô hình Cầu Rồng, biểu tượng du lịch nổi tiếng của thành phố Đà Nẵng đang được hoàn thiện.

Hội chợ mùa Thu 2025 gồm 5 phân khu trưng bày và trải nghiệm kinh tế - văn hóa đặc sắc. Cụ thể, phân khu "Thu Thịnh Vượng" quy tụ các doanh nghiệp lớn, giới thiệu sản phẩm công nghệ cao và năng lượng xanh. Phân khu "Tinh hoa Văn hóa Việt và Điểm hẹn giao thương" tôn vinh các ngành công nghiệp văn hóa và mở ra cơ hội kết nối văn hóa - kinh tế - du lịch.

Sân khấu ngoài trời quy mô lớn đang được gấp rút hoàn thiện, dự kiến sẽ là nơi diễn ra nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật quan trọng trong khuôn khổ “Hội chợ Mùa thu 2025”.

Tại nhiều khu vực khu hội chợ, các công nhân đang khẩn trương trang trí cảnh quan, hoàn thiện hệ thống cây xanh, tiểu cảnh và khu trưng bày.

Dự kiến, trong suốt thời gian diễn ra, hội chợ sẽ đón trung bình khoảng 500.000 lượt khách mỗi ngày, thể hiện sức hút mạnh mẽ của một sự kiện mang tầm vóc quốc gia và khu vực. Hội chợ Mùa Thu 2025 vì thế được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn nổi bật trong chuỗi sự kiện kinh tế, xúc tiến thương mại của Việt Nam năm nay.