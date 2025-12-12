Giá vàng miếng giảm bất chấp giá vàng thế giới tăng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/12, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 152,5-154,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua và bán. Chênh lệch giá mua - bán tiếp tục được duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước điều chỉnh giảm bất chấp kim loại quý thế giới tăng mạnh sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) điều chỉnh lãi suất. Giá vàng thế giới giao dịch quanh 4.239 USD/ounce tăng 35 USD so với trước đó.

Hôm qua, Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (0,25%). Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết theo quan điểm, ngân hàng Trung ương đã đạt được mức lãi suất trung tính, và dù việc tăng lãi suất không phải là kịch bản cơ bản của bất kỳ ai, những đợt cắt giảm tiếp theo sẽ cần được biện minh bằng các dữ liệu mới.

Mặt hàng vàng trang sức được bày bán (Ảnh: Tiến Tuấn).

Sau phiên họp, Fed ra tín hiệu có thể dừng giảm thêm lãi suất trong thời gian tới, do giới chức cần thêm dấu hiệu rõ ràng hơn về tình hình lạm phát và việc làm tại Mỹ. Cơ quan này kỳ vọng chỉ giảm lãi suất một lần mỗi năm trong 2 năm tới, với mức 25 điểm cơ bản.

“Giá vàng tăng trở lại sau thời gian bị bán tháo chốt lời trước đó", Tai Wong - chuyên gia giao dịch kim loại quý độc lập cho biết. Lãi suất giảm giúp vàng hấp dẫn hơn do kim loại quý này không trả lãi cố định.

Theo ngân hàng Wells Fargo, lực mua đều đặn của các ngân hàng Trung ương tiếp tục là trụ cột quan trọng nhất hỗ trợ giá vàng. Những lo ngại từng thúc đẩy hoạt động mua như lạm phát, rủi ro địa chính trị và nhu cầu đa dạng hóa dự trữ ngoại hối vẫn chưa biến mất.

Đi cùng đó, kỳ vọng Fed tiếp tục hạ lãi suất là một tác nhân mạnh giúp vàng có thêm dư địa tăng. Khi lãi suất giảm, chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, một tài sản không sinh lợi suất cũng giảm theo. Wells Fargo dự báo lãi suất thực sẽ tiếp tục đi xuống, tạo lực đẩy mới cho vàng.

Wells Fargo cũng cho rằng Fed dưới thời Tổng thống Trump sẽ có xu hướng ôn hòa hơn khi nhân sự cấp cao thay đổi. Nếu người kế nhiệm Chủ tịch Powell ủng hộ mức lãi suất thấp hơn, điều đó có thể kéo dài chu kỳ giảm lãi suất và giữ cho triển vọng vàng tích cực.

Wells Fargo dự báo giá vàng sẽ tăng thêm 5,8% đến 10% trong năm 2026, tương đương mức 4.500-4.700 USD/ounce vào cuối năm. Đây sẽ là mức kỷ lục mới nếu kịch bản thành hiện thực.

Dù nhấn mạnh khả năng thị trường có thể trải qua các nhịp điều chỉnh ngắn hạn, các chuyên gia cho rằng xu hướng tăng của vàng vẫn chưa hề bị phá vỡ. Những yếu tố như lãi suất giảm, USD yếu, bất ổn toàn cầu và nhu cầu đa dạng hóa danh mục đều đang hội tụ để duy trì đà tăng của kim loại quý.

Đặc biệt, lực mua bền bỉ từ ngân hàng Trung ương được nhận định là “trụ cột chiến lược” giúp giá vàng giữ vững xu hướng đi lên trong ít nhất vài năm tới.