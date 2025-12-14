10 tỷ phú Việt đang nắm giữ lượng tiền khổng lồ hơn 421.000 tỷ đồng

Trong bối cảnh thị trường kinh doanh nhiều biến động, việc nắm giữ lượng tiền mặt (tiền và tương đương tiền, tiền gửi ngắn hạn với thanh khoản tốt) lớn được xem là một trong những chiến lược phòng thủ vững vàng cho doanh nghiệp.

Thống kê báo cáo tài chính của các doanh nghiệp trên sàn cho thấy xu hướng chung là việc tích trữ tiền mặt đang gia tăng. Cụ thể, tính đến cuối quý III, 21 doanh nghiệp phi tài chính (không bao gồm nhóm ngân hàng, tài chính, bảo hiểm) trên sàn chứng khoán nắm giữ lượng tiền mặt (tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngắn hạn) vượt ngưỡng trên 10.000 tỷ đồng.

10 công ty nắm giữ 421.426 tỷ đồng tiền mặt

Trong đó, 10 doanh nghiệp sở hữu cả tỷ USD (hơn 22.000 tỷ đồng) là các tên tuổi lớn trên thị trường. Tổng lượng tiền mặt top 10 công ty này đang nắm giữ lên đến 421.426 tỷ đồng.

Dẫn đầu danh sách là Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) do tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm Chủ tịch HĐQT với hơn 80.000 tỷ đồng tiền mặt, tăng gần 68% so với đầu năm và đạt mức cao thứ hai trong lịch sử tập đoàn.

Trong hơn 80.000 tỷ đồng này, Vingroup chỉ giữ gần 14 tỷ đồng dưới dạng tiền mặt, còn phần lớn đem gửi ngân hàng với kỳ hạn dưới 3 tháng (hơn 70.000 tỷ đồng) với lãi suất từ 1,6%/năm đến 4,75%/năm hoặc từ 3 tháng đến 1 năm (hơn 7.900 tỷ đồng - ghi nhận tại khoản mục đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn) với lãi suất từ 1,9% đến 6%/năm.

Theo sau là thành viên trong hệ sinh thái của tỷ phú Vượng, Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) đang nắm giữ gần 51.000 tỷ đồng, tăng hơn 20.000 tỷ so với đầu năm.

3 doanh nghiệp khác sở hữu lượng tiền vượt 40.000 tỷ đồng gồm PV Gas (44.100 tỷ đồng), Viettel Global (43.800 tỷ đồng) và Lọc hóa dầu Bình Sơn (42.100 tỷ đồng).

Trong đó, PV Gas đang đem 32.506 tỷ đồng gửi tại các ngân hàng với kỳ hạn trên 3 tháng đến 12 tháng, 9.380 tỷ đồng gửi ngân hàng dưới 3 tháng và hơn 2.247 tỷ đồng gửi không kỳ hạn.

Tương tự, Lọc hóa dầu Bình Sơn cũng đem phần lớn lượng tiền mặt đi gửi ngân hàng (gần 10.717 tỷ gửi dưới 3 tháng và 31.112 tỷ gửi 3-12 tháng, 192 tỷ gửi không kỳ hạn). Còn Viettel Global thì phân bổ hơn 16.178 tỷ đồng vào các khoản gửi ngắn hạn dưới 3 tháng và 25.933 tỷ đồng vào các khoản tiền gửi dưới 12 tháng.

“Tay buôn tiền” Thế Giới Di Động dù xếp sau nhưng gây chú ý với 38.900 tỷ đồng, tăng gần 4 lần so với đầu năm dù giảm nhẹ so với quý trước.

Nhiều công ty của các đại gia nổi tiếng cũng "góp mặt" trong top 10 này là Tập đoàn FPT với khoảng 37.000 tỷ đồng tiền mặt (tăng gần 6.000 tỷ đồng), Petrolimex ghi nhận khoảng 30.200 tỷ đồng….

Sinh lời hàng trăm tỷ đồng

Có thể thấy, trong bối cảnh dòng tiền thắt chặt và nhiều doanh nghiệp chật vật xoay xở vốn, các công ty niêm yết lớn vẫn cho thấy tiềm lực tài chính vượt trội với lượng tiền mặt lớn. Điều này không chỉ là minh chứng cho năng lực điều hành hiệu quả, mà còn là lợi thế cạnh tranh đáng kể trong bối cảnh kinh tế đầy biến động.

Đơn cử, việc gửi tiền ngắn hạn đã và đang đem về hàng trăm tỷ đồng tiền lãi cho các công ty này.

Trong quý III, khoản tiền gửi lớn đã mang về cho Vingroup hơn 1.837 tỷ đồng tiền lãi, tăng gần 65% so với cùng kỳ. Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của Vingroup cũng vượt mốc 1 triệu tỷ đồng (hơn 41 tỷ USD), giúp doanh nghiệp này trở thành tập đoàn tư nhân đầu tiên và là doanh nghiệp phi tài chính thứ hai tại Việt Nam đạt quy mô tài sản này.

Trong quý III, PV Gas cũng nhận về 347 tỷ đồng lãi tiền gửi, tăng 15% so với cùng kỳ; lũy kế 9 tháng doanh nghiệp thu về 947 tỷ đồng nhờ lượng tiền mặt lớn.

Hay Lọc hóa dầu Bình Sơn sinh lời được 363 tỷ đồng lãi tiền gửi trong quý III, tăng 26,5% so với quý III năm trước; Viettel Global thì thu được 481 tỷ đồng lãi tiền gửi trong quý III, tăng 46% so với cùng kỳ....

Với tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn lớn, doanh nghiệp thu về thêm hàng trăm tỷ đồng tiền lãi (Ảnh: DT).

Theo chuyên gia, những doanh nghiệp sở hữu lượng tiền mặt dồi dào, đòn bẩy tài chính thấp được đánh giá có rủi ro ít, khả năng chống chịu với thách thức tốt hơn. Họ cũng có thể thực hiện các thương vụ mua bán và sáp nhập một cách dễ dàng hơn, đặc biệt trong bối cảnh làn sóng M&A đang sôi nổi trở lại.

Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp trong các ngành sản xuất, dịch vụ có tính chu kỳ, việc duy trì lượng tiền mặt nhiều sẽ giúp doanh nghiệp dễ dàng vượt qua giai đoạn đi xuống của chu kỳ sản xuất.