VinSpeed làm đường sắt gần 4 tỷ USD; loạt thông tin doanh nghiệp gây chú ý

Vingroup chi 28 triệu USD lập công ty tại Congo, làm dự án 6.300ha

Tập đoàn Vingroup góp vốn thành lập công ty con tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Doanh nghiệp lên kế hoạch đầu tư 28 triệu USD, việc góp vốn sẽ được thực hiện theo tiến độ đầu tư đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam.

Mục tiêu hoạt động dự kiến là nghiên cứu thị trường và tìm kiếm các cơ hội đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, ô tô điện và các lĩnh vực kinh doanh khác trong hệ sinh thái của Vingroup.

VinSpeed được TPHCM giao làm đường sắt Bến Thành - Cần Giờ gần 4 tỷ USD

TPHCM chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed làm nhà đầu tư.

Tuyến đường sắt có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 102.400 tỷ đồng, chưa bao gồm gần 12.800 tỷ đồng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng do ngân sách Nhà nước bảo đảm.

Loạt doanh nghiệp hé lộ kế hoạch 2026: Có đơn vị muốn lãi tăng gấp 5 lần

Tính đến hiện tại, nhiều doanh nghiệp niêm yết đã lên kế hoạch kinh doanh cho năm 2026 như Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau, Công ty cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam, Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco Land.

Nhiều doanh nghiệp lên kế hoạch lãi lớn năm sau (Ảnh: Mạnh Quân).

28 máy bay của các hãng vẫn đang dừng bay vì thiếu động cơ

Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, tính đến ngày 15/12, toàn ngành đang chịu áp lực lớn khi 28 máy bay phải dừng bay do thiếu động cơ , chiếm 13,1% đội máy bay thương mại (28/213).

Năm qua, ngành hàng không Việt Nam tồn tại một số khó khăn liên quan đến việc sụt giảm đội tàu bay do ảnh hưởng bởi nguồn cung động cơ của nhà máy sản xuất PW và những ảnh hưởng tiêu cực của sự bất ổn chính trị, xung đột quân sự đang diễn ra trên thế giới.

Khát vốn cuối năm, doanh nghiệp chấp nhận lãi suất trái phiếu tới 13,5%

Càng về cuối năm, nhu cầu vốn tăng cao khiến nhiều doanh nghiệp huy động thêm qua kênh trái phiếu , đẩy lãi suất kênh này tăng lên 2 con số. Áp lực thanh toán lương thưởng, nợ vay và nhu cầu vốn đầu tư dịp cuối năm khiến làn sóng phát hành trái phiếu nóng trở lại.

Doanh nghiệp ồ ạt sửa kế hoạch 2025: Nơi giảm sâu, chỗ tăng lãi 87%

Loạt doanh nghiệp vừa điều chỉnh kế hoạch kinh doanh , dù chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là kết thúc năm tài chính 2025. Trong đó, nhiều bên tăng mục tiêu sau khi ghi nhận kết quả 9 tháng khả quan. Ngược lại, không ít đơn vị điều chỉnh giảm kế hoạch so với con số ban đầu, do tình hình dự kiến còn khó khăn.

Công ty thủy điện Sông Ba Hạ triệu tập họp cổ đông bất thường

Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (mã chứng khoán: SBH) mới đây công bố nghị quyết phê duyệt họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 dự kiến vào ngày 2/2/2026 tại trụ sở công ty ở phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

Nội dung cuộc họp sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp gửi tới cổ đông. Thời hạn đăng ký cuối cùng là ngày 5/1/2026. Mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ tương ứng với 1 quyền biểu quyết.

Không chỉ Thiên Long, vốn Nhật Bản đang ồ ạt chảy vào nhiều ngành nghề

Ngoài thương vụ Thiên Long, các "ông lớn" Nhật Bản đang đổ hàng tỷ USD vào logistics, bất động sản và tài chính, tạo nên làn sóng đầu tư sôi động tại thị trường Việt Nam. Giới chuyên gia cho rằng môi trường chính trị ổn định cùng mạng lưới hiệp định thương mại tự do tạo điều kiện thuận lợi lớn cho hợp tác song phương giữa Việt Nam - Nhật Bản.

Trước chủ bút bi Thiên Long, nhiều thương hiệu Việt rơi vào tay nước ngoài

Nếu trước kia cuộc chơi M&A thiên về nhóm tỷ phú Thái Lan thì vài năm gần đây, các đại gia Nhật Bản hay Hàn Quốc cũng dần tích cực tham gia mua bán và sáp nhập tại Việt Nam.

Sau vụ cựu lãnh đạo bị khởi tố, Bamboo Capital dự định thua lỗ đến năm 2027

Bamboo Capital lên kế hoạch lỗ trong 3 năm tới. Dù vậy, công ty kỳ vọng lỗ sẽ giảm dần và sẽ có lãi trở lại từ năm 2028. Công ty hiện chưa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024. Tuy nhiên, ban lãnh đạo doanh nghiệp ước tính lỗ trên báo cáo kiểm toán riêng hơn 7.530 tỷ đồng.