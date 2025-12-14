Dự báo giá vàng sau tuần tăng vượt 4.300 USD/ounce

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 8/12 đến ngày 14/12, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 154,3-156,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giá mua, bán tiếp tục được duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng. Đây là mức cao nhất từng ghi nhận của mặt hàng này.

Trước đó, mở cửa đầu tuần, vàng miếng được niêm yết ở mức 152,5-154,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, sau một tuần giao dịch, cả 2 chiều mua và bán tăng 1,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tăng mạnh cùng chiều với thị trường quốc tế. Tuần qua, giá vàng thế giới biến động mạnh theo kỳ vọng và quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Sau giai đoạn đi ngang quanh 4.180-4.220 USD/ounce đầu tuần, vàng bật tăng mạnh sau phát biểu của Chủ tịch Fed, liên tiếp phá đỉnh, có lúc lên hơn 4.350 USD/ounce. Cuối tuần, dù rung lắc bởi lực bán, giá vẫn giữ vững mốc 4.300 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 137 triệu đồng/lượng.

Mặt hàng vàng trang sức được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Mạnh Quân).

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất với các chuyên gia Phố Wall cho thấy nhiều dự báo lạc quan về triển vọng ngắn hạn của giá vàng, trong khi các nhà đầu tư cá nhân cũng gia tăng nhẹ tỷ lệ nghiêng về xu hướng tăng.

13 chuyên gia tham gia khảo sát. Trong đó, 11 người, tương đương 85% cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng, trong khi không có bất kỳ ai dự đoán giá sẽ giảm. Hai nhà phân tích còn lại, chiếm 15% tổng số, nhận định kim loại quý này sẽ giao dịch đi ngang.

Cuộc thăm dò trực tuyến với nhà đầu tư cá nhân ghi nhận tổng cộng 237 lượt bình chọn. Có 168 nhà giao dịch cá nhân, tương đương 71%, kỳ vọng giá vàng sẽ tăng cao hơn, trong khi 27 người khác, chiếm 11%, dự báo kim loại quý này sẽ suy yếu. 42 nhà đầu tư còn lại, tương đương 18% tổng số, cho rằng giá vàng bước vào giai đoạn tích lũy.

Giới phân tích cho rằng, lạm phát thấp và hoạt động kinh tế suy yếu sẽ buộc Fed phải giảm lãi suất mạnh mẽ trong năm tới và điều này tạo động lực tăng giá mới cho vàng.

Lukman Otunuga, nhà phân tích thị trường cấp cao tại sàn giao dịch FXTM, cho rằng đà tăng của vàng vẫn mạnh mẽ. "Giá đang hướng đến các mức cao hơn. Một bước tăng mạnh trên mức này có thể mở ra cơ hội hướng tới 4.400 USD/ounce và cao hơn. Sự suy yếu của giá vàng dưới 4.300 USD/ounce có thể kích hoạt đợt bán tháo trở lại mức 4.240 USD/ounce, hoặc 4.200 USD/ounce”, ông nói.

Với việc thị trường dự báo ít nhất Fed sẽ 2 lần cắt giảm lãi suất vào năm tới, phe mua có cơ sở để thúc đẩy hoạt động mua vàng. Đồng USD yếu hơn và việc mua vào của ngân hàng trung ương cũng là những yếu tố có thể thúc đẩy đà tăng giá vàng kéo dài đến năm 2026.

Edward Meir, nhà phân tích tại đơn vị chuyên về dịch vụ tài chính toàn cầu Marex, nhận định: "Lạm phát chưa thực sự về mục tiêu 2% của Fed. Vì thế, khi giảm lãi suất trong môi trường lạm phát - vốn không phải là điều kiện tối ưu - vàng sẽ hưởng lợi rất lớn".

Dù vậy, quan chức Fed ra tín hiệu có thể dừng giảm lãi suất để theo dõi thêm xu hướng trên thị trường lao động. Họ cũng cho rằng lạm phát "vẫn đang tăng tốc". Nhà đầu tư hiện chờ báo cáo việc làm hàng tháng của Mỹ, sẽ công bố ngày 16/12, để có thêm manh mối về hướng đi của Fed.

Từ đầu nhiệm kỳ 2, Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn công khai ủng hộ giảm lãi suất. Ông đặt tiêu chí đề cử Chủ tịch Fed kế tiếp là người ủng hộ giảm lãi. Hiện tại, cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett được coi là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí này.

Các nhà phân tích cũng lưu ý rằng giai đoạn bước vào mùa lễ hội có thể khiến biến động thị trường gia tăng. Thanh khoản suy giảm trong tuần giao dịch cuối cùng của năm có nguy cơ làm méo mó các tín hiệu kỹ thuật, từ đó kích hoạt những nhịp biến động giá mạnh. Theo Aaron Hill, chuyên gia phân tích thị trường trưởng tại đơn vị môi giới tài chính quốc tế FP Markets, giá vàng nhiều khả năng dao động trong vùng 4.250-4.380 USD/ounce.

Tuần tới, thị trường chờ loạt quyết định lãi suất của các ngân hàng trung ương lớn như Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), cùng nhiều dữ liệu kinh tế Mỹ quan trọng, nổi bật là báo cáo việc làm phi nông nghiệp (Nonfarm Payrolls), doanh số bán lẻ, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI), chỉ số giá tiêu dùng (CPI), số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và doanh số bán nhà hiện hữu.