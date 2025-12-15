“Muốn thịnh vượng, trước hết phải tự cường”

Tự cường - nền móng của thịnh vượng

Tối 14/12, tại Nghệ An, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức chương trình “Giao lưu các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2025”, với chủ đề “Tự cường - nền móng của thịnh vượng”.

Có 32 tấm gương tiêu biểu trong phong trào học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên.

Ông Ngô Đông Hải, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại chương trình giao lưu (Ảnh: Hoàng Lam).

Cựu chiến binh Lê Văn Thái (SN 1964, trú tại xã Quảng Đông, tỉnh Quảng Trị) chia sẻ hành trình “đánh giặc nghèo” của mình bằng mô hình tổ hợp tác nuôi trồng hải sản trên đảo Yến.

Trải qua nhiều thất bại nhưng không nhụt chí, người lính năm xưa đã tạo từng bước đi vững chắc trên con đường phát triển kinh tế với thu nhập khoảng 16 tỷ đồng/năm. Không chỉ làm giàu cho bản thân và gia đình, ông còn giúp đỡ đồng đội cũ vượt qua đói nghèo, xây dựng cuộc sống khấm khá.

Các đại biểu cũng được nghe chia sẻ của anh Tạ Trọng Thế (công nhân Công ty may An Nhơn, tỉnh Bình Định) và anh Tô Quang Thực (công nhân kỹ thuật Công ty cổ phần xi măng Tân Thắng, tỉnh Nghệ An).

Họ là những người lao động không ngừng nỗ lực vươn lên làm chủ công nghệ, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, làm lợi cho doanh nghiệp nhiều tỷ đồng.

Các đại biểu tham dự chương trình giao lưu (Ảnh: Hoàng Lam).

Thượng tá Nguyễn Tiến Chung, Phó trưởng phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh Đắk Lắk, chia sẻ câu chuyện xúc động về mô hình “Hướng về cơ sở xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với nhân dân”.

Tinh thần hướng về nhân dân, vì nhân dân phục vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk càng sáng rõ hơn qua cơn lũ lịch sử tháng 11 vừa qua. Giữa nước lũ bủa vây, giữa hiểm nguy rình rập, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắc Lắk đã trở thành điểm tựa vững chắc cho nhân dân, sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn.

Lũ rút, họ trở thành những người lính đi đầu trong giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, vận động các nguồn hỗ trợ, trao nhu yếu phẩm, sinh kế để người dân tái thiết cuộc sống.

Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận và biểu trưng đến 32 điển hình là cá nhân và tập thể, mô hình tiêu biểu trong học tập, làm theo Bác khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Thượng tá Nguyễn Tiến Chung, Phó trưởng Phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh Đắk Lắk chia sẻ tại chương trình (Ảnh: Hoàng Lam).

Sáng cùng ngày, các đại biểu đã đến dâng hương, dâng hoa báo công, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, Nghệ An).

Lan tỏa hơn nữa tinh thần tự lực, tự cường

Phát biểu tại chương trình, ông Ngô Đông Hải, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, nhấn mạnh suốt chặng đường dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã luôn phát huy cao độ ý chí độc lập, tự chủ, tự cường, tinh thần bất khuất và lòng tự tôn dân tộc.

Theo ông Hải, đây là những phẩm chất tốt đẹp của mỗi con người, cộng đồng vì chứa đựng trong đó lòng tự trọng, ý chí vươn lên và khát vọng vì ngày mai tươi sáng.

Ông dẫn chứng, trong những ngày qua và cả trong quá khứ, đồng bào miền Trung - Tây Nguyên đã phải hứng chịu sự khốc liệt tàn bạo của bão lũ, đã có những mất mát không thể đong đếm được.

Trong những lúc nguy nan đó, tình người luôn được thắp sáng, tinh thần đoàn kết tương thân tương ái được nhân lên gấp bội và hơn hết ý chí tự lực, tự cường, khắc phục mọi khó khăn của đồng bào càng được thể hiện rõ nét.

“Đó là minh chứng cho thấy tự cường không chỉ là khẩu hiệu mà là một giá trị sống, một phẩm chất cần được nuôi dưỡng, phát huy và tôn vinh. Đó cũng là phẩm chất nổi bật của đất và người miền Trung - Tây Nguyên, kết tỏa trong đó có những điển hình có mặt trong chương trình hôm nay”, ông Ngô Đông Hải nhận định.

Ông Ngô Đông Hải và ông Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, trao giấy chứng nhận, biểu trưng tới các cá nhân, tập thể tiêu biểu (Ảnh: Hoàng Lam).

Trong bài phát biểu của mình, ông Hải khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng sáng ngời, tấm gương mẫu mực về tinh thần tự cường.

Với Người, tinh thần tự cường không chỉ là một phương pháp hành động mà là một phẩm chất, tinh thần dân tộc, cách để một đất nước thoát khỏi nô lệ và đứng vững trước mọi thách thức, phát triển bằng nội lực của mình và muốn thịnh vượng, trước hết phải tự cường.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết trong những năm qua, cuộc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành ý chí tự giác trách nhiệm và là nhu cầu tự thân, là công việc thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, của nhiều tổ chức và cá nhân, tạo ra sự lan tỏa và hiệu ứng xã hội rất rộng lớn .

Ông Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trao biểu trưng, giấy chứng nhận đến các cá nhân, tập thể tiên tiến (Ảnh: Hoàng Lam).

Những điển hình có mặt trong buổi giao lưu hôm nay là minh chứng sống động, ấn tượng về ý chí kiên cường, sự nỗ lực, tự cường. Họ đang góp sức xây dựng đất nước, quê hương, học Bác từ những điều giản dị, thực chất nhất, vượt qua những khó khăn đặc thù của vùng đất miền Trung - Tây Nguyên để vươn lên.

Trong thời gian tới, phong trào học tập và làm theo Bác sẽ tiếp tục được đẩy mạnh và lan rộng bằng cơ chế, phương pháp mới; chuyển đổi mạnh mẽ từ chiều rộng sang chiều sâu, có nhiều sáng tạo, đột phá mới, tạo ra nhiều kết quả thực chất...

Trong giai đoạn mới, việc học tập và làm theo Bác sẽ chuyển sang thực hành, nêu gương và tự soi, tự sửa, để việc học thực sự trở thành ý thức tự thân và lối sống tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên và trở thành văn hóa lãnh đạo, phương pháp hành động và chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên.