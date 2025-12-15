Ô tô đâm liên hoàn nhiều xe máy trên phố Hà Nội

Khoảng 23h ngày 14/11, tại đoạn nút giao Giảng Võ - Láng Hạ (TP Hà Nội) xảy ra vụ ô tô con tông liên hoàn khoảng 3 xe máy.

Chiếc ô tô con tông trúng 3 xe máy trên đường (Ảnh: Hoàng Phát).

Theo một số nhân chứng, vụ va chạm do tài xế ô tô con đâm liên hoàn 3 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ trên phố Giảng Võ hướng Láng Hạ, không gây thương vong về người. Tài xế ô tô sau đó đã tự đền bù cho các lái xe máy trong vụ việc.

Sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Hà Nội) cử cán bộ tới hiện trường làm rõ vụ việc. Tuy nhiên khi tới nơi, các phương tiện liên quan đã rời khỏi hiện trường.