Ngân hàng Nhà nước phát hiện gần 600.000 tài khoản thanh toán đáng ngờ

Theo số liệu do Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước) công bố ngày 12/12, đến nay đã có 122/147 đơn vị báo cáo dữ liệu lên Hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán (SIMO). Tổng cộng, hệ thống đã tiếp nhận khoảng 592.000 bản ghi tài khoản thanh toán và ví điện tử có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo hoặc vi phạm pháp luật.

Đồng thời, hệ thống đã hỗ trợ cảnh báo đến 2,13 triệu lượt khách hàng, trong đó hơn 670.000 lượt tạm dừng hoặc hủy giao dịch sau khi nhận cảnh báo, với tổng số tiền giao dịch tương ứng hơn 2.570 tỷ đồng.

Hệ thống SIMO được đưa vào vận hành từ năm 2025. Hệ thống cho phép các tổ chức tín dụng đưa ra quyết định ngăn chặn giao dịch ngay lập tức hoặc yêu cầu xác thực - định danh trước khi thực hiện giao dịch trực tuyến, qua đó giảm đáng kể tình trạng gian lận và bảo vệ an toàn tài khoản của khách hàng.

Giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo Vụ Thanh toán, đơn vị này ghi nhận giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng khoảng 500 lần về số lượng và hơn 60 lần về giá trị so với năm 2005 - thời điểm Vụ Thanh toán được thành lập.

Trong giai đoạn từ năm 2015-2025, giao dịch qua Internet tăng khoảng 59 lần về số lượng và 21 lần về giá trị; giao dịch qua Mobile tăng khoảng 280 lần về số lượng và 600 lần về giá trị.

Thanh toán qua QR Code mới được phổ biến từ năm 2018 nhưng đến nay đã tăng trên 700 lần về số lượng và trên 400 lần về giá trị.

“Điều này cho thấy các chính sách về thanh toán không chỉ theo kịp xu hướng quốc tế mà còn phát huy hiệu quả thực tiễn mạnh mẽ, tạo lực đẩy quan trọng cho kinh tế số và tài chính toàn diện”, Vụ Thanh toán nêu.

Đối với hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử do Napas vận hành từ năm 2015, giao dịch trung bình hằng năm giai đoạn 2018-2025 tăng trên 170% về số lượng và 180% về giá trị.

Giai đoạn 2017-2025 ghi dấu sự bứt phá mạnh mẽ của hệ thống thanh toán và ngân hàng số.

Hàng loạt cơ chế, chính sách và định hướng ứng dụng công nghệ mang tính dẫn dắt đã được triển khai, như định danh điện tử (eKYC) cho phép người dân mở tài khoản, ví điện tử và sử dụng dịch vụ hoàn toàn trực tuyến; thanh toán nhanh 24/7, QR code, ví điện tử, mobile banking trở thành phương thức chủ đạo trong đời sống hằng ngày; kết nối dữ liệu dân cư, doanh nghiệp và dữ liệu phòng chống rửa tiền trong khuôn khổ Đề án 06.

Song song đó, Vụ Thanh toán cho biết hệ sinh thái thanh toán số tiếp tục được mở rộng, liên thông với các lĩnh vực giáo dục, y tế, giao thông và dịch vụ công, tạo nền tảng thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và góp phần làm sôi động thêm hoạt động kinh tế số.