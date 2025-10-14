Việt Nam sắp có hội chợ lớn nhất từ trước đến nay, khuyến mại đến 100%

Tại buổi họp công bố thông tin về Hội chợ mùa Thu 2025, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Công Thương cho biết đây là sự kiện thương mại cấp quốc gia mang quy mô và tầm vóc chưa từng có.

Thứ trưởng cho biết đây là sự kiện Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ ngành, cơ quan liên quan, dự kiến sẽ diễn ra từ 26/10 đến 4/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) (TP Hà Nội).

"Hội chợ lần này có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Tổng diện tích khoảng 13 ha, gồm 5 phân khu với khoảng 3.000 gian hàng. Dự kiến trong suốt thời gian diễn ra sẽ đón hàng triệu lượt khách, tiếp nối sự thành công của Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm vừa qua", Thứ trưởng nói.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Dân trí về mức hỗ trợ, chương trình khuyến mại đối với người dân, doanh nghiệp tham gia hội chợ, ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), cho biết Bộ đã cho phép áp dụng mức khuyến mại hàng hóa lên tới 100% cho các doanh nghiệp và chủ thể tham gia hội chợ.

"Tùy theo khả năng tài chính, các đơn vị có thể triển khai nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn, kỳ vọng tạo nên sức bật lớn về doanh thu và sức mua trong dịp đặc biệt này", ông nói.

Ông Vũ Bá Phú cho biết, đây là lần đầu tiên hoạt động xúc tiến thương mại được kết hợp đồng bộ xúc tiến đầu tư, dịch vụ, cùng quảng bá văn hóa và du lịch. Ông kỳ vọng sự phối hợp này sẽ tạo nên hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, chưa từng có.

Chia sẻ thêm về công tác kiểm soát chất lượng hàng hóa tại hội chợ, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết ban tổ chức sẽ thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh về chất lượng, giá cả hàng hóa tại hội chợ.

Thứ trưởng Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân thông tin về Hội chợ mùa Thu 2025 (Ảnh: MOIT).

"Trước khi khai mạc, các đơn vị liên quan sẽ phối hợp rà soát, kiểm tra toàn bộ hàng hóa nhằm bảo đảm tiêu chuẩn và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Trong quá trình diễn ra, lực lượng quản lý thị trường cũng sẽ thường xuyên kiểm tra, kiểm soát chất lượng, giá cả hàng hóa", Thứ trưởng nói.

Thứ trưởng cho biết, thời gian đầu, Bộ Công Thương tổ chức hội chợ theo chỉ đạo của Thủ tướng, với mục tiêu đạt được nhiều "cái nhất". Tuy nhiên, qua quá trình triển khai, học hỏi kinh nghiệm quốc tế và ghi nhận số lượng lớn doanh nghiệp đăng ký tham gia, Bộ nhận thấy nhu cầu thực tế rất cao.

"Vì vậy, sau khi tổng kết kết quả hội chợ, Bộ dự kiến sẽ kiến nghị Thủ tướng cho phép tổ chức sự kiện này thường niên trong thời gian tới", Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ.

Hội chợ mùa Thu 2025 gồm 5 phân khu trưng bày và trải nghiệm kinh tế - văn hóa đặc sắc. Cụ thể, phân khu "Thu Thịnh Vượng" quy tụ các doanh nghiệp lớn, giới thiệu sản phẩm công nghệ cao và năng lượng xanh. Phân khu "Tinh hoa Văn hóa Việt và Điểm hẹn giao thương" tôn vinh các ngành công nghiệp văn hóa và mở ra cơ hội kết nối văn hóa - kinh tế - du lịch.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam ở Đông Anh, Hà Nội, nơi diễn ra Hội chợ mùa Thu 2025 (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Phân khu "Tinh Hoa Thu Hà Nội" tái hiện bản sắc Thủ đô qua không gian OCOP, làng nghề, ẩm thực và nghệ thuật truyền thống. Phân khu "Thu Đất Việt - Sắc Nước Hương Thu" trưng bày sản phẩm đặc trưng vùng miền, nông sản và hàng thủ công mỹ nghệ, quảng bá thương hiệu Việt ra thế giới.

Phân khu "Thu Gia Đình" là không gian mua sắm - trải nghiệm đa dạng gồm thời trang, nội thất, mỹ phẩm, hàng tiêu dùng, giải trí, ẩm thực và công nghệ.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, hội chợ còn có hơn 30 sự kiện chuyên đề, chuỗi hoạt động ngoài trời sôi động như trò chơi, concert, biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, giao lưu văn hóa, lễ hội ẩm thực...