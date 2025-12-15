Xuyên đêm tìm nạn nhân bị đất đá vùi lấp trên quốc lộ 6 ở Phú Thọ
(Dân trí) - Sau nhiều giờ nỗ lực đào bới khối lượng lớn đất đá sạt lở, rạng sáng 15/12, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 bị vùi lấp trên quốc lộ 6 ở Phú Thọ.
Sáng 15/12, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, khoảng 3h20 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân thứ ba là anh B.V.C. (SN 1973, trú tại khu Mường Cộng, xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ).
Anh C. là nạn nhân thứ 3 được tìm thấy trong vụ sạt lở đất đá kinh hoàng tại km124+300, trên quốc lộ 6, đoạn qua địa bàn xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ.
Trước đó, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể 2 nạn nhân gồm: Anh P.Đ.T. (SN 1997, quê xã Mê Linh, thành phố Hà Nội) và anh B.V.T. (SN 1980, trú tại khu Mường Cộng, xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ).
Đến nay, cơ quan chức năng đã tìm thấy cả 3 nạn nhân (đều đã tử vong) trong vụ sạt lở núi kinh hoàng, sau đó tiến hành các thủ tục theo quy định và bàn giao thi thể cho gia đình để lo hậu sự.
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, lực lượng cứu hộ, cứu nạn gồm Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ công an tỉnh, Công an xã Mai Châu và chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm nạn nhân bị đất đá vùi lấp xuyên đêm.
Sau khi tìm thấy nạn nhân thứ 3 lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tiếp tục khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả sạt lở, thu dọn đất đá, bảo đảm an toàn; tổ chức phân luồng giao thông, tạo điều kiện để các phương tiện lưu thông qua khu vực quốc lộ 6.
Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân và các phương tiện khi tham gia giao thông qua khu vực xảy ra sạt lở cần nghiêm túc chấp hành sự hướng dẫn của lực lượng chức năng, bảo đảm an toàn trong quá trình khắc phục sự cố.
Trước đó, khoảng 14h45 ngày 14/12, tại km124+300, trên quốc lộ 6 đoạn qua địa bàn xã Mai Châu (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình cũ), tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng. Một khối lượng lớn đất đá lớn từ taluy dương bất ngờ đổ ập xuống đường. Hậu quả khiến 3 nạn nhân bị vùi lấp, 2 người bị thương.