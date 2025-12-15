Xuyên đêm tìm nạn nhân bị đất đá vùi lấp trên quốc lộ 6 ở Phú Thọ

Sáng 15/12, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, khoảng 3h20 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân thứ ba là anh B.V.C. (SN 1973, trú tại khu Mường Cộng, xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ).

Lực lượng công an tổ chức tìm kiếm nạn nhân bị đất đá vùi lấp xuyên đêm (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Anh C. là nạn nhân thứ 3 được tìm thấy trong vụ sạt lở đất đá kinh hoàng tại km124+300, trên quốc lộ 6, đoạn qua địa bàn xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ.

Trước đó, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể 2 nạn nhân gồm: Anh P.Đ.T. (SN 1997, quê xã Mê Linh, thành phố Hà Nội) và anh B.V.T. (SN 1980, trú tại khu Mường Cộng, xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ).

Đến nay, cơ quan chức năng đã tìm thấy cả 3 nạn nhân (đều đã tử vong) trong vụ sạt lở núi kinh hoàng, sau đó tiến hành các thủ tục theo quy định và bàn giao thi thể cho gia đình để lo hậu sự.

Nạn nhân thứ 3 được tìm thấy sau đó bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, lực lượng cứu hộ, cứu nạn gồm Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ công an tỉnh, Công an xã Mai Châu và chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm nạn nhân bị đất đá vùi lấp xuyên đêm.

Sau khi tìm thấy nạn nhân thứ 3 lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tiếp tục khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả sạt lở, thu dọn đất đá, bảo đảm an toàn; tổ chức phân luồng giao thông, tạo điều kiện để các phương tiện lưu thông qua khu vực quốc lộ 6.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân và các phương tiện khi tham gia giao thông qua khu vực xảy ra sạt lở cần nghiêm túc chấp hành sự hướng dẫn của lực lượng chức năng, bảo đảm an toàn trong quá trình khắc phục sự cố.

Hiện trường vụ sạt lở đất đá trên quốc lộ 6 ở Phú Thọ (Ảnh: Thanh Bình).