Cuộc sống "không chồng con" ẩn dật của biểu tượng sắc đẹp Trương Mạn Ngọc

Trên trang cá nhân, Trương Mạn Ngọc cho biết thời gian qua bà dành phần lớn thời gian để cải tạo và thiết kế ngôi nhà mơ ước tại Pháp. Khu đất ban đầu cỏ dại mọc cao quá eo người, nữ diễn viên đã thuê nông dân đến dọn dẹp, cải tạo lại.

Ngoại hình và thần thái rạng rỡ của Trương Mạn Ngọc khi bước qua tuổi 60 (Ảnh: Weibo).

Sau vài tuần, cỏ non mọc xanh mướt, Trương Mạn Ngọc cảm nhận bản thân và mảnh đất đều bước sang một khởi đầu mới. Bà tiếp tục dành thời gian biến khu vườn thành nơi trồng trọt, chăn nuôi, đồng thời chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bình yên nơi xứ người. Theo minh tinh, cuộc sống tại Bordeaux (Pháp) diễn ra đơn giản và lặng lẽ.

Trung tuần tháng 12, Trương Mạn Ngọc đăng tải đoạn video ngắn ghi lại một ngày sinh hoạt bình thường. Trong video, mỹ nhân phim Tâm trạng khi yêu xuất hiện với trang phục giản dị, để mặt mộc, toát lên vẻ rạng rỡ, thư thái.

Chia sẻ suy ngẫm về cuộc sống, bà viết: “Cuộc sống là một khu vườn. Hãy đến và ngồi xuống. Trong khu vườn ấy, tất cả chúng ta cùng nhau bước đi. Dù con đường bằng phẳng hay gập ghềnh, hãy cùng nhau chia sẻ cảnh đẹp trên suốt chặng đường”.

Nữ diễn viên 61 tuổi tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ tại nước ngoài (Ảnh: Weibo).

Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ, giúp nữ diễn viên nhận về hơn 600.000 lượt theo dõi chỉ sau một ngày.

Khán giả nhận xét, ở tuổi ngoài 60, Trương Mạn Ngọc vẫn giữ được làn da căng mịn, gương mặt thanh tú và thần thái tươi tắn. So với những hình ảnh gây tranh cãi vài năm trước, nữ nghệ sĩ hiện được khen ngợi có phong thái rạng rỡ và tràn đầy sức sống.

Trương Mạn Ngọc rút lui khỏi màn ảnh từ năm 2013. Vài năm gần đây, bà sử dụng mạng xã hội thường xuyên hơn để chia sẻ về cuộc sống ẩn dật. Nói về lựa chọn hiện tại, nữ diễn viên bày tỏ: “Nhiều sự việc trong đời không có đáp án. Khi bạn cảm thấy thích hợp, đó chính là đúng lúc”.

Theo truyền thông Trung Quốc, Trương Mạn Ngọc hiện sống luân phiên giữa châu Âu và Trung Quốc. Không còn mặn mà với ánh đèn sân khấu, bà dành thời gian đạp xe dạo phố, ngắm công viên, vui đùa cùng thú cưng.

Trương Mạn Ngọc từng gầy gò, mệt mỏi trước khi giải nghệ (Ảnh: Sohu).

Dù gặp gỡ bạn bè hay tận hưởng khoảnh khắc một mình, Trương Mạn Ngọc cho biết bà luôn trân trọng hiện tại. Nhờ đó, cuộc sống của nữ diễn viên trở nên nhẹ nhõm và thoải mái hơn.

Trương Mạn Ngọc (SN 1964) nổi tiếng sau khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 1983, giành danh hiệu Á hậu rồi gia nhập làng giải trí. Trong giai đoạn hoàng kim, bà được xem là biểu tượng sắc đẹp của điện ảnh xứ hương cảng, thuộc “tứ đại mỹ nhân” Hong Kong thập niên 1980-1990.

Nữ diễn viên ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm kinh điển như: Vượng giác ca môn, Đông Tà Tây Độc, A Phi chính truyện, Nguyễn Linh Ngọc, Thanh Xà, Tâm trạng khi yêu, 2046, Anh hùng…

Trương Mạn Ngọc còn là nữ diễn viên châu Á đầu tiên nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc tại lễ LHP Cannes. Bà từng 5 lần giành giải thưởng Điện ảnh Hong Kong và 4 lần giành giải Kim Mã trong hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc. Đây là thành tích đáng nể với giới nghệ sĩ Hoa ngữ.

Sau khi rời xa điện ảnh, Trương Mạn Ngọc từng thử sức với ca hát và sáng tác nhạc nhưng không nhận được phản hồi tích cực. Từ đó, bà chọn cách rút lui khỏi các hoạt động nghệ thuật để tận hưởng cuộc sống riêng.

Trương Mạn Ngọc được xem là biểu tượng sắc đẹp Hong Kong thời trẻ (Ảnh: Sina).

Về đời tư, Trương Mạn Ngọc từng trải qua một cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm và nhiều mối tình. Sau những đổ vỡ, bà lựa chọn cuộc sống độc thân.

Kể từ khi chia tay đạo diễn người Pháp Olivier Assayas vào năm 2001, nữ diễn viên kín tiếng trong chuyện tình cảm và không công khai mối quan hệ mới. Bà từng chia sẻ: “Hôn nhân khiến tôi nhận ra mình hoàn toàn không phù hợp”.

Nhiều ý kiến cho rằng đời sống tình cảm nhiều trắc trở là một trong những nguyên nhân khiến Trương Mạn Ngọc dần rời xa các hoạt động của làng giải trí. Minh tinh Hoa ngữ lựa chọn cuộc sống kín tiếng, hạn chế giao du với bạn bè trong giới và từ chối tham dự nhiều sự kiện nghệ thuật.

Chia sẻ về Trương Mạn Ngọc, “vua hài” Châu Tinh Trì từng nhận xét: “Mạn Ngọc là nữ diễn viên vừa giỏi vừa xinh đẹp nhất Hong Kong. Tôi đã ngưỡng mộ cô ấy từ lâu và từng muốn theo đuổi cô ấy”.

Thực tế, Châu Tinh Trì có thời gian bày tỏ tình cảm với Trương Mạn Ngọc, song nữ diễn viên Tâm trạng khi yêu chỉ xem ông như một đồng nghiệp thân thiết.