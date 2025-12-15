Giá vàng miếng lần đầu vượt 156,3 triệu đồng/lượng

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 8/12 đến ngày 14/12, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 154,3-156,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giá mua, bán tiếp tục được duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng. Đây là mức cao nhất từng ghi nhận của mặt hàng này.

Trước đó, mở cửa đầu tuần, vàng miếng được niêm yết ở mức 152,5-154,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, sau một tuần giao dịch, cả 2 chiều mua và bán tăng 1,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tăng mạnh cùng chiều với thị trường quốc tế. Tuần vừa rồi, giá vàng thế giới biến động mạnh theo kỳ vọng và quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Sau giai đoạn đi ngang quanh 4.180-4.220 USD/ounce đầu tuần, vàng bật tăng mạnh sau phát biểu của Chủ tịch Fed, liên tiếp phá đỉnh, có lúc lên hơn 4.350 USD/ounce. Cuối tuần, dù rung lắc bởi lực bán, giá vẫn giữ vững mốc 4.300 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 137 triệu đồng/lượng.

Tính đến thời điểm hiện tại, giá vàng đã thiết lập gần 50 mức đỉnh lịch sử. Giá kim loại quý này đã tăng hơn 65% kể từ đầu năm nay và đang ghi nhận mức tăng hằng năm tốt nhất kể từ năm 1979.

Mặt hàng vàng miếng được bày bán (Ảnh: Mạnh Quân).

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất với các chuyên gia Phố Wall cho thấy nhiều dự báo lạc quan về triển vọng ngắn hạn của giá vàng, trong khi các nhà đầu tư cá nhân cũng gia tăng nhẹ tỷ lệ nghiêng về xu hướng tăng.

13 chuyên gia tham gia khảo sát, trong đó, 11 người, tương đương 85% cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng, trong khi không có bất kỳ ai dự đoán giá sẽ giảm. Hai nhà phân tích còn lại, chiếm 15% tổng số, nhận định kim loại quý này sẽ giao dịch đi ngang.

Cuộc thăm dò trực tuyến với nhà đầu tư cá nhân ghi nhận tổng cộng 237 lượt bình chọn. Có 168 nhà giao dịch cá nhân, tương đương 71%, kỳ vọng giá vàng sẽ tăng cao hơn, trong khi 27 người khác, chiếm 11%, dự báo kim loại quý này sẽ suy yếu. 42 nhà đầu tư còn lại, tương đương 18% tổng số, cho rằng giá vàng bước vào giai đoạn tích lũy.

Nhiều nhà phân tích dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất, ngay cả khi lạm phát vẫn dai dẳng. Điều này đồng nghĩa với việc lợi suất thực sẽ tiếp tục giảm, làm giảm chi phí cơ hội của vàng - một tài sản không sinh lãi.

Đồng thời, bất ổn kinh tế và địa chính trị được kỳ vọng sẽ tiếp tục kìm hãm tăng trưởng GDP trong năm tới. Mặc dù nền kinh tế AI mới được dự báo sẽ hỗ trợ tốt cho thị trường chứng khoán đến năm 2026, các rủi ro ngày càng tăng trong lĩnh vực cổ phiếu khiến vàng vẫn là công cụ đa dạng hóa danh mục hấp dẫn.

“Lạm phát vẫn là mối quan tâm hàng đầu, nên tôi nghĩ phần lớn dòng tiền đó sẽ đổ vào hàng hóa, đặc biệt là vàng, bạc, bạch kim, palladium, đồng”, Daniel Pavilonis, môi giới hàng hóa cao cấp tại RJO Futures nhận định.

Trong báo cáo Triển vọng giá vàng năm 2026 của ING được công bố tuần vừa rồi, Ewa Manthey, chiến lược gia hàng hóa tại ING, cho biết dự báo của ngân hàng về kim loại quý này vẫn tích cực.

Các ngân hàng Trung ương vẫn đang rất cần vàng thỏi khi lượng vàng nắm giữ trong các quỹ ETF gần đạt mức cao kỷ lục, và ngay cả khi giá vàng giao dịch trên 4.200 USD/ounce, các yếu tố vĩ mô thuận lợi và nền tảng vững chắc cho thấy tiềm năng tăng giá hơn nữa trong năm 2026.

Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường cao cấp tại sàn giao dịch FxPro, dự báo giá vàng tuần này tiếp tục tăng, nhưng cho rằng thị trường giá lên đang tiến gần điểm kết thúc.

“Vàng khởi đầu tuần khá khiêm tốn, nhưng tăng tốc vào thứ 5 và thứ 6, ghi nhận mức tăng hơn 3,5% trong tuần lên 4.340 USD/ounce”, ông nói. “Mức này chỉ còn cách đỉnh lịch sử 0,8%. Kim loại quý đang chứng kiến một cơn "cuồng nhiệt" thực sự vào cuối năm, thay vì hạ nhiệt để chốt lời như kỳ vọng.

Ông cho rằng tuần tới có thể bắt đầu bằng một đợt chốt lời ngắn hạn ở vàng và các kim loại khác. “Chúng tôi vẫn xem vàng là đang quá nóng và tiến gần cuối chu kỳ tăng giá. Đỉnh giá có thể sẽ kéo theo vài năm suy giảm”, ông cảnh báo.