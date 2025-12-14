Chi tiêu dịp lễ: Những bẫy tài chính khiến bạn rỗng túi sang năm mới

Khi những bản nhạc Giáng sinh bắt đầu vang lên và không khí chuẩn bị đón năm mới len lỏi khắp phố phường, cũng là lúc người tiêu dùng đối mặt với "cơn đau đầu" dễ chịu mang tên mua sắm. Những bữa tiệc sum vầy, những chuyến du lịch hay danh sách quà tặng dài dằng dặc có thể nhanh chóng thổi bay khoản tiền thưởng cuối năm, thậm chí đẩy nhiều người vào cảnh nợ nần ngay khi năm mới vừa gõ cửa.

Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, ranh giới giữa việc tận hưởng lễ hội và "vung tay quá trán" trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Trae Bodge, một chuyên gia mua sắm uy tín, cảnh báo rằng điều tối quan trọng trong mùa này không chỉ là săn được món hời, mà là bảo vệ sức khỏe tài chính cá nhân. Bà nhấn mạnh việc người tiêu dùng phải tìm mọi cách để tiết kiệm, tuyệt đối tránh việc mang "khối nợ" của mùa cũ sang năm mới.

Niềm vui sum vầy dịp cuối năm thường đi kèm áp lực tài chính đè nặng lên các hộ gia đình (Ảnh: Pexels).

Nghệ thuật mua sắm "lội ngược dòng"

Tâm lý chung của đám đông thường là "nước đến chân mới nhảy", đợi sát ngày lễ mới đổ xô đi mua sắm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây chính là lúc bạn dễ bị móc túi nhất. Kiersti Torok, một nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng với biệt danh "thợ săn phiếu giảm giá", chia sẻ một tư duy mua sắm hoàn toàn khác biệt: Hãy đi trước thị trường hoặc đi sau hẳn một nhịp.

Torok thường lên kế hoạch quà tặng trước cả vài tháng. Cô mua sô-cô-la và kẹo cho dịp Giáng sinh ngay sau khi lễ hội Halloween kết thúc - thời điểm các siêu thị xả hàng với giá rẻ như cho. Thậm chí, tầm nhìn của cô còn xa hơn thế: Đồ trang trí cho mùa lễ năm sau sẽ được cô mua ngay sau khi mùa lễ năm nay kết thúc.

Theo Torok, chỉ cần kiên nhẫn đợi khoảng 2-3 ngày sau Giáng sinh, mức giảm giá có thể lên tới 75%. Đây là thời điểm vàng để tích trữ quà tặng cho các dịp sinh nhật hoặc sự kiện trong năm tới. Cách tiếp cận này đòi hỏi sự kỷ luật, nhưng hiệu quả bảo vệ ví tiền là không thể bàn cãi.

Đừng tin tưởng tuyệt đối vào AI khi so sánh giá

Trong kỷ nguyên số, việc mua một món hàng mà không khảo giá được xem là một sự lãng phí. Chuyên gia Trae Bodge khuyên người tiêu dùng nên tận dụng triệt để công nghệ để không bị mua hớ. Bà khuyến nghị cài đặt các tiện ích mở rộng trên trình duyệt như PayPal Honey hay Rakuten để tự động tìm mã giảm giá hoặc nhận hoàn tiền.

Tuy nhiên, có một điểm đáng lưu ý về trí tuệ nhân tạo (AI). Dù AI đang là xu hướng để tìm ý tưởng quà tặng, nhưng Bodge cảnh báo người dùng không nên phó mặc ví tiền cho các công cụ này. Theo bà, các công cụ tìm kiếm AI hiện tại chưa đủ nhạy bén trong việc cập nhật các chương trình khuyến mãi theo thời gian thực.

Thay vào đó, phương pháp thủ công như truy cập trực tiếp website cửa hàng hoặc các trang chuyên về mã giảm giá như RetailMeNot vẫn mang lại độ chính xác cao hơn. Sự kiên nhẫn là chìa khóa: nếu chưa tìm thấy mức giá ưng ý, hãy chờ đợi hoặc tìm kiếm ở nơi khác thay vì vội vàng "chốt đơn".

Chiến thuật cho bàn tiệc: Tích trữ và "săn" coupon

Nếu bạn là người "cầm trịch" các bữa tiệc gia đình dịp cuối năm, chi phí thực phẩm rất dễ trở thành "hố đen" ngân sách. Alli Powell, một chuyên gia về mua sắm tiết kiệm, gợi ý chiến lược mua sắm số lượng lớn và cấp đông. Các chuỗi siêu thị lớn thường tung ra các đợt giảm giá sâu quanh dịp Giáng sinh và Tết. Đây là thời điểm lý tưởng để mua thực phẩm giá rẻ và trữ đông dùng dần.

Đồng quan điểm, Kiersti Torok nhấn mạnh sức mạnh của những chiếc phiếu giảm giá (coupon). Dù việc săn tìm coupon có thể tốn chút thời gian, nhưng đổi lại, bạn có thể tiết kiệm hàng trăm USD tiền đi chợ.

Với những người mới bắt đầu cảm thấy "ngợp" trước ma trận khuyến mãi, Torok khuyên hãy đi từng bước nhỏ: Chỉ cần tải ứng dụng của một cửa hàng quen thuộc nhất. Hầu hết các siêu thị hiện nay đều có coupon kỹ thuật số trên ứng dụng.

Khi đã quen tay, bạn có thể nâng cấp chiến thuật bằng cách so sánh giá giữa các siêu thị trong khu vực và sử dụng thêm các ứng dụng hoàn tiền khi mua thực phẩm.

Cẩn trọng với "bẫy ngọt ngào" từ thẻ tín dụng

Không khí mua sắm tấp nập cũng là lúc các nhân viên bán hàng tung ra chiêu bài mời mở thẻ tín dụng liên kết cửa hàng hoặc sử dụng dịch vụ "Mua trước, trả sau" (Buy now, pay later) kèm theo ưu đãi giảm giá ngay lập tức cho đơn hàng. Đây là lúc người tiêu dùng cần giữ cái đầu lạnh.

Chuyên gia Trae Bodge thẳng thắn khuyên rằng chỉ nên mở thẻ tín dụng của cửa hàng nếu bạn có thói quen tài chính cực kỳ kỷ luật và chắc chắn thanh toán đầy đủ dư nợ mỗi tháng. Nếu không, mức lãi suất cao ngất ngưởng của các loại thẻ này sẽ nhanh chóng "ăn mòn" mọi khoản tiết kiệm bạn có được từ việc giảm giá ban đầu. Hơn nữa, việc mở thêm thẻ mới cũng sẽ ảnh hưởng đến điểm tín dụng cá nhân.

Tương tự, hình thức "mua trước, trả sau" đang bùng nổ nhưng cũng đầy rủi ro. Sắp tới, các khoản vay dạng này sẽ được báo cáo lên các tổ chức chấm điểm tín dụng (như FICO). Điều này có nghĩa là một chút chậm trễ trong việc thanh toán cũng có thể làm xấu hồ sơ tài chính của bạn.

Hãy cân nhắc kỹ khi mở thẻ tín dụng cửa hàng hoặc mua sắm theo hình thức mua trước, trả sau Ảnh: The Motley Fool).

Du lịch mùa cao điểm: Linh hoạt là vua

Cuối cùng, với những ai có kế hoạch xê dịch dịp lễ, Kyle Potter từ trang Thrifty Traveler chỉ ra một sai lầm kinh điển: Đặt phòng khách sạn trước khi đặt vé máy bay. Sự cứng nhắc về ngày khởi hành chính là kẻ thù của túi tiền.

Để tối ưu chi phí, Potter khuyên du khách nên đặt vé máy bay trước để giữ quyền linh hoạt. Trong mùa cao điểm, việc xê dịch lịch bay chỉ một ngày cũng có thể tạo ra sự chênh lệch giá vé rất lớn. Hãy sử dụng các công cụ như Google Flights để theo dõi biến động giá và "xuống tiền" ngay khi có mức giá tốt, sau đó mới tính đến chuyện đặt phòng.

Tựu trung lại, tiết kiệm trong mùa lễ hội không có nghĩa là cắt giảm niềm vui, mà là chuyển dịch từ chi tiêu theo cảm hứng sang chi tiêu có chiến lược. Bằng cách áp dụng những mẹo nhỏ nhưng sâu sắc này, người tiêu dùng hoàn toàn có thể tận hưởng một mùa lễ trọn vẹn mà không phải lo lắng về những hóa đơn tài chính khi năm mới gõ cửa.