Ông Nguyễn Quốc Cường có thể khoác "áo mới" cho Quốc Cường Gia Lai?

Bất ngờ với mức lương tổng giám đốc

Theo báo cáo tài chính bán niên 2025 đã được soát xét của Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG), ông Nguyễn Quốc Cường - Tổng giám đốc - nhận lương 84 triệu đồng trong nửa đầu năm nay. Tính trung bình, ông Cường nhận 14 triệu đồng/tháng.

Ông được bổ nhiệm vị trí đứng đầu ban điều hành Quốc Cường Gia Lai từ ngày 22/7/2024 nên không có số liệu so sánh với cùng kỳ năm trước. Nửa cuối năm 2024, báo cáo của doanh nghiệp không có thông tin thu nhập của ông Cường.

Tuy nhiên so với các năm trước, ở cùng vị trí, mức lương của ông Cường đã "nhỉnh" hơn người tiền nhiệm là bà Nguyễn Thị Như Loan. Các năm gần nhất như 2022-2023 và nửa đầu năm 2024, bà Loan nhận trung bình khoảng 11 triệu đồng/tháng.

Mức thu nhập của ông Nguyễn Quốc Cường cũng có thể coi là khiêm tốn trong bối cảnh chung trong ngành bất động sản. Một số tổng giám đốc doanh nghiệp khác đều nhận lương vài trăm triệu đồng mỗi tháng, thậm chí lên tới 600 triệu đồng/tháng.

Nguồn: Báo cáo tài chính bán niên 2025 đã soát xét.

Không chỉ ông Cường, một số thành viên khác trong Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) của Quốc Cường Gia Lai cũng có thu nhập tăng so với cùng kỳ năm trước.

Ông Lại Thế Hà - Chủ tịch HĐQT - nhận 150 triệu đồng cho nửa đầu năm, gấp 2,2 lần cùng kỳ năm trước, trung bình đạt 25 triệu đồng/tháng. Ông Đào Quang Diệu - Trưởng Ban kiểm soát - nhận 30 triệu đồng trong 6 tháng, tăng 50% so với cùng kỳ, tương đương trung bình 5 triệu đồng/tháng. Các thành viên khác trong BKS cũng tăng 33% so với cùng kỳ, đạt 20 triệu đồng cho nửa đầu năm.

Thu nhập của các lãnh đạo tăng trong bối cảnh hoạt động của Quốc Cường Gia Lai có nhiều chuyển biến tích cực. Nửa đầu năm nay, công ty có doanh thu thuần hơn 242 tỷ đồng, gấp gần 4 lần cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ hơn 16 tỷ đồng, cải thiện mạnh mẽ so với con số lỗ 15 tỷ đồng cùng kỳ.

Cũng liên quan đến Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Cường, tại ngày 30/6, vị này cho doanh nghiệp vay 30 tỷ đồng.

"Truyền thống" của Quốc Cường Gia Lai trong nhiều năm qua là được các thành viên trong HĐQT, Ban điều hành và người có liên quan cho vay tiền, không phụ thuộc vốn ngân hàng.

Nửa đầu năm nay, bà Nguyễn Thị Như Loan - mẹ ông Cường - cho vay 2 tỷ đồng; bà Nguyễn Ngọc Huyền My - em gái ông Cường - cho vay 50 tỷ đồng; ông Lầu Đức Huy - em rể ông Cường - cho vay 130,5 tỷ đồng.

Quốc Cường Gia Lai đã trả 600 tỷ đồng cho Vạn Thịnh Phát

Khi ông Cường ngồi "ghế nóng", một trong những vấn đề cần đối mặt là Quốc Cường Gia Lai phải trả gần 2.883 tỷ đồng cho Vạn Thịnh Phát trong vụ án Trương Mỹ Lan.

Năm 2017, Công ty cổ phần đầu tư Sunny Island (liên quan Vạn Thịnh Phát) và Quốc Cường Gia Lai đã ký hợp đồng hứa mua - bán dự án Bắc Phước Kiển (Nhà Bè cũ, TPHCM) với giá gần 2.883 tỷ đồng. Khoản tiền này, Quốc Cường Gia Lai đã dùng để trả nợ ngân hàng thời điểm đó.

Sau này, 2 bên xảy ra tranh chấp phát sinh, Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) đã phán Quốc Cường Gia Lai thắng kiện, không phải hoàn trả khoản tiền đã nhận.

Tuy nhiên, khi vụ án Trương Mỹ Lan bị khởi tố, Tòa án nhân dân TPHCM đã hủy phán quyết của VIAC và buộc Quốc Cường Gia Lai phải hoàn trả 2.883 tỷ đồng để nhận lại quyền sở hữu dự án Phước Kiển. Doanh nghiệp đồng ý trả tiền đã nhận.

Khi đảm nhận vị trí tổng giám đốc, ông Cường tuyên bố xoay dòng tiền trả nợ bằng cách thoái vốn các dự án thủy điện, xử lý hàng tồn kho, phát triển dự án Marina Đà Nẵng. Tổng doanh thu dự kiến đưa về khoảng 3.000 tỷ đồng.

Trên báo cáo tài chính quý II, doanh nghiệp cho thấy đã trả 100 tỷ đồng. Báo cáo soát xét nêu vào ngày 3/7, công ty đã thanh toán tiếp 500 tỷ đồng cho Cục thi hành án dân sự TPHCM. Tổng cộng 2 lần thanh toán là 600 tỷ đồng, khoản tiền Quốc Cường Gia Lai còn phải trả là 2.283 tỷ đồng.

Diễn biến này có vẻ đang bám sát kế hoạch mà ông Cường đưa ra. Cụ thể, việc trả nợ diễn ra trong khoảng 2 năm, bắt đầu từ quý III năm nay và kết thúc vào nửa đầu năm 2027. Nếu dòng tiền ổn định, công ty có thể thanh toán sớm hơn.

Có thể thấy, Quốc Cường Gia Lai đang dồn toàn lực cho dòng tiền. Trong nửa đầu năm nay, Quốc Cường Gia Lai đã giải phóng gần 100 tỷ đồng tồn kho hàng hóa bất động sản. Hàng hóa tồn kho còn 584 tỷ đồng tại ngày 30/9 là các dự án Lavida Plus, Chung cư Quốc Cường Gia Lai II - Lô A, dự án Decapella, Chung cư Giai Việt và một số dự án khác. Mục tiêu cả năm, công ty thu về 400 tỷ đồng từ xử lý hàng tồn kho.

Ngoài ra, việc thoái vốn các dự án thủy điện cũng sẽ tiếp tục được triển khai, dự kiến thu về 900 tỷ đồng. Dự án Marina Đà Nẵng vừa được khởi động lại vào đầu năm nay, có pháp lý hoàn chỉnh, có giấy phép bán hàng, dự thu về 700 tỷ đồng. Các kế hoạch này dự kiến đóng góp 2.000 tỷ đồng doanh thu năm nay.

Bài toán thách thức trên hành trình mới

Mặc dù đã có tích cực trong nửa đầu năm nhưng Quốc Cường Gia Lai còn cách xa mục tiêu đề ra. Năm nay, công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần 2.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 300 tỷ đồng, tăng lần lượt 274% và 306% so với thực hiện năm trước. Tuy nhiên, sau nửa năm, công ty mới thực hiện 12% doanh thu và 7% lợi nhuận.

Một vấn đề khác là tại ngày 30/6, tổng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp là 1.844 tỷ đồng trong khi nợ ngắn hạn gần 3.815 tỷ đồng (trong đó chủ yếu là khoản nợ 2.783 tỷ đồng liên quan Vạn Thịnh Phát). Đơn vị kiểm toán cho rằng có sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp.

Về phía Quốc Cường Gia Lai, ban lãnh đạo cho biết đã nhận biết vấn đề này và lên kế hoạch kinh doanh, kế hoạch dòng tiền trong năm nay và các năm tiếp theo. Ban lãnh đạo tin tưởng doanh nghiệp vẫn đảm bảo thanh toán các nghĩa vụ nợ đến hạn và duy trì khả năng hoạt động liên tục trong tương lai. Theo đó, báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ vẫn được lập trên cơ sở giả định hoạt động liên tục.

Sau hơn 30 năm hoạt động và phát triển, Quốc Cường Gia Lai muốn thay đổi tên công ty. Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Cường từng giải thích với cổ đông rằng việc đổi tên nhằm hướng đến việc hợp tác quốc tế. Cái tên hiện tại khó phát âm với người nước ngoài, tên mới sẽ dễ đọc hơn. Tuy nhiên, công ty cũng chưa có tên mới cụ thể và quyết định thay đổi sẽ trong 12 tháng tới, đến giữa năm sau.