Chủ nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ kinh doanh ra sao?

Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (mã chứng khoán: SBH) có trụ sở tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Doanh nghiệp được hình thành từ Ban chuẩn bị sản xuất Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ thuộc Ban Quản lý dự án Thủy điện 3 từ tháng 10/2005, sau đó chuyển về Ban Quản lý dự án Thủy điện 7 từ tháng 6/2006.

Ngày 27/12/2007, theo phương án cổ phần hóa do Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt, phiên họp đại hội đồng cổ đông lần đầu được tổ chức, chính thức thành lập Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ với vốn điều lệ 1.242 tỷ đồng.

Ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất, truyền tải và phân phối điện; đầu tư và quản lý các dự án nguồn điện; dịch vụ quản lý vận hành, lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng các công trình điện, nhà máy điện và trạm biến áp; dịch vụ tư vấn, quản lý dự án nhà máy điện và trạm biến áp.

Thông tin mới nhất cho thấy ngày 30/11, HĐQT công ty vừa ban hành nghị quyết thông qua phương án nhân sự tạm thời để điều hành các hoạt động của công ty. Nghị quyết được ban hành sau khi xét tình hình thực tế của công ty cần điều phối nhân lực để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và tập trung làm việc với cơ quan chức năng.

Theo đó, HĐQT doanh nghiệp này tạm thời giao ông Nguyễn Đình Vũ, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật - An toàn thực hiện nhiệm vụ quản lý và điều hành các hoạt động của phòng này trong thời gian trưởng phòng tham gia làm việc với cơ quan chức năng.

Hồ thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ (Ảnh: Trung Thi).

Ông Nguyễn Hồng Việt, Trưởng phòng Kế hoạch - Vật tư, được giao phối hợp và hỗ trợ cho ông Nguyễn Đình Vũ trong công tác điều hành, đặc biệt là các công việc có liên quan tới quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Sông Ba Hạ và quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba.

HĐQT cũng tạm thời giao ông Nguyễn Thành Lâm - Phó Quản đốc Phân xưởng Vận hành thực hiện nhiệm vụ quản lý và điều hành các hoạt động của Phân xưởng Vận hành trong thời gian quản đốc tham gia làm việc với cơ quan chức năng.

Đồng thời HĐQT công ty cũng phân công Chủ tịch HĐQT tạm thời điều hành các hoạt động của ban điều hành và nhận ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện theo pháp luật công ty trong thời gian Tổng giám đốc nghỉ phép và tham gia làm việc với cơ quan chức năng.

Công trình thủy điện Sông Ba Hạ nằm trên Sông Ba thuộc địa phận 2 huyện Sông Hinh, Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên cũ và huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai cũ nay thuộc tỉnh Đắk Lắk. Lưu vực Sông Ba đến vị trí xây dựng công trình có diện tích 11.115km2, chiếm 79,4% toàn bộ lưu vực sông. Khu vực hồ chứa của dự án rộng 54,66km2.

Theo Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, Nhà máy Thủy điện sông Ba Hạ cung cấp cho hệ thống điện quốc gia với công suất 220MW, công suất đảm bảo 33,3MW, điện lượng trung bình nhiều năm 825 triệu kWh. Ngoài ra công trình còn tham gia hạn chế lũ và tạo nguồn nước cho hạ lưu.

Hiện doanh nghiệp này do ông Nguyễn Đức Phú làm Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật và ông Vũ Hữu Phúc làm Chủ tịch HĐQT.

Cổ đông lớn của doanh nghiệp bao gồm Tổng Công ty Phát điện 2 - EVNGENCO 2 hiện chiếm 61,78% vốn điều lệ; Công ty TNHH Năng lượng REE chiếm 25,76% vốn điều lệ; Tổng công ty Điện lực miền Nam chiếm 7,21% và cổ đông nhỏ chiếm 5,25% vốn điều lệ còn lại.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý III, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu thuần hơn 323 tỷ đồng, tăng hơn 34% so với quý III năm 2024. Do giá vốn bán hàng giảm nên lợi nhuận gộp đạt hơn 235 tỷ đồng, tăng hơn 66% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế trong quý vừa qua của công ty đạt hơn 188 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với quý III/2024.

Tính chung 9 tháng, Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 517 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ 2024. Lãi ròng cũng tăng lên mức 271 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ lãi hơn 115 tỷ đồng, tăng 135% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến cuối quý III, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt hơn 2.034 tỷ đồng. Trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 1.386 tỷ đồng, tiền và các khoản tương đương tiền đạt hơn 86 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty có 836 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.