Lỗi nghiêm trọng khiến lô xe tăng Séc tính gửi cho Ukraine bị "đắp chiếu"

Xe tăng T-72M4CZ (Ảnh: Wikimedia).

Vì vậy Ukraine sẽ không nhận được số xe tăng đó, dù họ chắc chắn rất cần. Lực lượng vũ trang Ukraine khi bước vào chiến sự vào tháng 2/2022 có khoảng 1.000 xe tăng. Kể từ đó họ đã mất hơn 1.000 xe tăng và cũng nhận về khoảng 1.000 chiếc từ viện trợ nước ngoài.

Điều đó đáng lẽ có nghĩa là Ukraine có số xe tăng ngang với lúc họ bắt đầu 45 tháng trước. Vấn đề là lực lượng vũ trang Ukraine đã tăng gấp đôi quân số. Đồng thời, hàng trăm xe tăng còn hoạt động đã bị hao mòn nặng nề sau gần 4 năm giao tranh căng thẳng.

Hệ quả là Ukraine thiếu xe tăng nhưng những chiếc T-72M4CZ của Séc không giúp giải quyết tình trạng đó.

Vấn đề với các xe T-72M4CZ, được nâng cấp vào đầu những năm 2000, được cho là nằm ở hệ thống điều khiển hỏa lực TURMS/T của nhà thầu Italy Selex Galileo, theo Novinky.cz. TURMS/T giúp kíp lái ngắm pháo chính 125mm của xe tăng.

Đã có hỏng hóc bên trong hệ thống điều khiển hỏa lực. “Trong mùa hè và mùa thu năm nay, các thử nghiệm kiểm tra đã được tiến hành lặp đi lặp lại và đều không thành công. Vấn đề xảy ra ở phần gọi là hiệu chỉnh, tức là phần nhằm đảm bảo độ chính xác của việc bắn", Bộ Quốc phòng Séc nói với Novinky.cz.

“Việc sửa chữa các thành phần này là không khả thi về mặt kỹ thuật, theo xác nhận của nhà sản xuất Italy”, Bộ này nói thêm. Không thể khai hỏa chính xác, các xe T-72M4CZ đang "đắp chiếu" gần như chắc chắn sẽ bị loại bỏ. Quân đội Séc đang tái trang bị bằng 44 xe tăng Leopard 2A8 hiện đại do Đức sản xuất.

Những chiếc xe tăng hỏng sẽ không làm giảm mức độ hỗ trợ quân sự tổng thể của Séc dành cho Kiev. Thủ tướng sắp mãn nhiệm Petr Fiala tiết lộ tuần trước rằng Séc đã gửi cho Ukraine hỗ trợ quân sự trị giá 832 triệu USD từ tháng 2/2022. Sáng kiến đạn dược do Séc dẫn đầu đã chuyển hơn 1,5 triệu viên đạn pháo cỡ lớn cho Ukraine.

Mặc dù xe tăng không còn là phương tiện quan trọng nhất trong biên chế Ukraine vì vũ khí này phù hợp cho tấn công trong khi Ukraine đang là bên cần phòng thủ nhiều hơn.

Mặt khác, xe tăng rất dễ bị tổn thương trước các UAV FPV mang thuốc nổ, vốn xuất hiện ở mọi nơi dọc tuyến mặt trận dài 1.100km. Tuy nhiên, vai trò của xe tăng trong việc giành lãnh thổ vẫn rất quan trọng.

Nga vẫn dùng xe tăng cho các đợt tiến công, nhưng chỉ sau khi bọc chúng bằng nhiều lớp giáp chống UAV kiên cố. Ukraine dùng vài xe tăng cho các đòn phản kích nhanh vào chỗ Nga thâm nhập, nhưng phần lớn xe tăng Ukraine ẩn cách xa tiền tuyến nhiều km, chỉ rời hầm trong thời gian rất ngắn để khai hỏa vài loạt vào mục tiêu xa, như pháo binh.

Forbes miêu tả sự thay đổi này là “kỷ nguyên của xe tăng thận trọng”, một cuộc cải tổ hoàn toàn trong cách Ukraine triển khai lực lượng thiết giáp sau khi mất hơn 1.000 xe tăng vì UAV Nga.

Từ cuối năm 2024, lực lượng lục quân Ukraine đã chuyển đổi 11 lữ đoàn xe tăng, cơ giới và lãnh thổ thành lữ đoàn cơ giới hạng nặng bằng cách giảm số tiểu đoàn xe tăng trong mỗi lữ đoàn và tăng số tiểu đoàn bộ binh. Mỗi quân đoàn Ukraine giờ có một lữ đoàn cơ giới hạng nặng. Điều đó cho thấy Ukraine đã giảm vai trò của xe tăng trong học thuyết chiến đấu của nước này.