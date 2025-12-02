Hồ sơ doanh nghiệp “bán nhầm” nhà ở xã hội cho người thân quan chức

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa có kết luận thanh tra đối với dự án Khu nhà ở xã hội phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cũ (nay là phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) do Công ty TNHH MTV ESG Vietland (Vietland) làm chủ đầu tư.

Cơ quan chức năng xác định quá trình triển khai dự án, Vietland để xảy ra nhiều hạn chế, khuyết điểm, vi phạm kéo dài, chưa được xử lý dứt điểm, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người mua nhà, trật tự quản lý Nhà nước về đầu tư, xây dựng.

Theo thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Vietland được thành lập vào tháng 5/2018, có địa chỉ trụ sở tại tổ dân phố 3, phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cũ.

Một góc dự án nhà ở xã hội phường Nghĩa Tân cũ (Ảnh: Đức Lập).

Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính của công ty là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Doanh nghiệp đăng ký thêm 55 ngành nghề kinh doanh khác, có thể kể đến chăn nuôi trâu bò, chăn nuôi lợn, khai thác quặng sắt, thu gom rác thải độc hại, phá dỡ, xây dựng nhà để ở…

Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật là ông Lê Thiện Bảo. Ông Bảo cũng là người đại diện cho Công ty cổ phần đầu tư Địa Thiên Thái Gia Lai (tại Gia Lai), Công ty TNHH MTV Central Lý Sơn (tại Quảng Ngãi), Công ty TNHH Đại Minh (tại Gia Lai).

Đáng chú ý, cơ quan chức năng xác định chính Công ty cổ phần Đầu tư Địa Thiên Thái Gia Lai lại có liên đới với Vietland khi phát hành hóa đơn không hợp pháp, xác nhận hồ sơ nghiệm thu khống. Ngoài ra còn có Công ty TNHH MTV Hoàn Tân Đắk Nông.

Địa Thiên Thái Gia Lai được biết đến là công ty cổ phần ngoài Nhà nước, thành lập năm 2019, ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Doanh nghiệp làm thêm thu gom, tái chế rác thải, xây dựng nhà để ở.

Còn Hoàn Tân Đắk Nông được thành lập cuối năm 2014, do ông Lê Kiếm Hoàn làm Người đại diện theo pháp luật. Doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

Tại dự án sai phạm, một số căn nhà đã được đưa vào sử dụng (Ảnh: Đức Lập).

Theo Thanh tra Lâm Đồng, dự án nhà ở xã hội thuộc phường Nam Gia Nghĩa được triển khai trên diện tích 17.821m2. Ban đầu, khu đất này dự kiến làm nhà ở công vụ do Công ty cổ phần Đầu tư khoáng sản xây dựng Phat Global thực hiện, nhưng bị chấm dứt vào tháng 3/2017. Tháng 6/2017, UBND tỉnh Đắk Nông cũ giao Công ty cổ phần xây dựng giao thông Beton 6 làm chủ đầu tư.

Sau đó, UBND tỉnh Đắk Nông lại quyết định thu hồi dự án, giao lại cho Vietland (công ty con của Beton 6) thực hiện. Dù được gia hạn 4 lần, dự án vẫn chậm tiến độ.

Năm 2022, Sở Xây dựng Đắk Nông cho biết chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội này đã thực hiện việc mua bán nhà ở khi chưa có văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý Nhà nước. Thậm chí, trong số những người mua nhà có cả gia đình cán bộ ở địa phương.

Bên cạnh những vấn đề của Vietland, Thanh tra Lâm Đồng còn xác định Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư Đắk Nông (cũ) có trách nhiệm vì buông lỏng quản lý, để xảy ra các sai phạm tại Vietland.