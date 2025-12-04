MrBeast và những điều kỳ lạ về việc xây đế chế 5 tỷ USD

Nếu bạn nghĩ MrBeast chỉ là một chàng trai làm những video phát tiền từ thiện hay thử thách điên rồ trên YouTube để kiếm view, bạn đã lầm. Jimmy Donaldson (tên thật của MrBeast) đang là một trong những doanh nhân thú vị và khác thường nhất thế giới hiện nay.

Không có bằng MBA, cũng chẳng đi theo bất kỳ giáo trình kinh doanh nào của Harvard nhưng Donaldson đang điều hành Beast Industries - một công ty được định giá hơn 5 tỷ USD. Câu chuyện của MrBeast không chỉ là về sự nổi tiếng mà là một bài học đắt giá về cách chuyển hóa sự chú ý thành dòng tiền thực tế trong kỷ nguyên số.

Ở tuổi 27, MrBeast sở hữu kênh YouTube sắp chạm mốc 500 triệu người đăng ký (lớn hơn cả dân số Mỹ) và điều hành Beast Industries, một tập đoàn được định giá hơn 5 tỷ USD (Ảnh: Rolling Stone).

Nghịch lý tài chính: Lỗ 110 triệu USD để bán kẹo

Bức tranh tài chính của Beast Industries có thể khiến bất kỳ chuyên gia tài chính truyền thống nào cũng phải "chóng mặt".

Năm 2024, công ty của Donaldson ghi nhận khoản lỗ lên tới 110 triệu USD. Nguyên nhân chính đến từ việc "đốt tiền" vào sản xuất nội dung. Trung bình, mỗi video của MrBeast ngốn 3-4 triệu USD chi phí sản xuất. Dù sở hữu lượng người theo dõi khổng lồ (gần 500 triệu người theo dõi) và mỗi video đạt trung bình 250 triệu lượt xem, doanh thu từ quảng cáo YouTube (AdSense) chỉ mang về khoảng 1,25 triệu USD/video.

Một phép tính đơn giản là chi 4 triệu thu về hơn 1 triệu và đây dường như là một mô hình kinh doanh "tự sát". Nhưng với Donaldson, video không phải là sản phẩm cuối cùng để kiếm lời. Video là phễu marketing khổng lồ và rẻ nhất thế giới nếu xét trên quy mô tiếp cận.

Donaldson đã nhìn ra một công thức mà anh gọi là "nguyên lý 1%": Nếu video đạt 250 triệu view, anh chỉ cần 1% số khán giả đó (tương đương 2,5 triệu người) mua một thanh chocolate Feastables giá 3 USD, doanh thu lập tức đạt 7,5 triệu USD. Biên lợi nhuận từ hàng tiêu dùng vượt xa so với tiền quảng cáo từ nền tảng.

Thực tế đã chứng minh nước đi này là đúng đắn. Năm ngoái, Beast Industries thu về khoảng 450 triệu USD, trong đó riêng mảng kinh doanh kẹo Feastables đã đóng góp 200 triệu USD và dự kiến sẽ tăng gấp đôi trong thời gian tới. Donaldson chấp nhận lỗ ở mảng nội dung để thắng lớn ở mảng thương mại - một chiến lược "bán lỗ để câu khách” được nâng tầm ở quy mô toàn cầu.

Từ YouTuber đến "ông trùm" đa ngành

Không muốn phụ thuộc vào thuật toán của YouTube hay TikTok, Donaldson đang ráo riết xây dựng một hệ sinh thái kinh doanh bền vững, đa dạng và thậm chí là lấn sân sang các lĩnh vực truyền thống được quản lý chặt chẽ.

Jeff Housenbold, cựu nhà đầu tư mạo hiểm và hiện là Tổng giám đốc của Beast Industries, tiết lộ công ty đang vận hành trên 3 trụ cột chính: nội dung, hàng tiêu dùng và nền tảng kết nối nhà sáng tạo nội dung.

Mở rộng sang truyền hình và giải trí thực tế

Không chỉ gói gọn trong màn hình điện thoại, Donaldson đã ký thỏa thuận với Amazon để sản xuất show thực tế "Beast Games" trên Prime Video (dự kiến lên sóng mùa 2 vào tháng 1/2026).

Thêm vào đó, tham vọng "bước ra đời thực" của anh được cụ thể hóa bằng công viên giải trí Beast Land tại Ả Rập Xê Út. Với giá vé từ 7 USD đến 66 USD, đây là mô hình kinh doanh trải nghiệm hoàn toàn miễn nhiễm với sự thay đổi thuật toán của các mạng xã hội.

Tham vọng lấn sân tài chính - ngân hàng

Đây có lẽ là bước đi táo bạo nhất. Tháng trước, Donaldson đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu "MrBeast Financial". Trong bản thuyết trình gọi vốn, anh vạch ra 9 sản phẩm tài chính tiềm năng bao gồm cho vay sinh viên, bảo hiểm và cả tiền mã hóa.

Mục tiêu của Donaldson là tệp khách hàng trẻ, chủ yếu là nam giới - những người vốn chưa có nhiều sự gắn kết với hệ thống ngân hàng truyền thống nhưng lại đặt niềm tin tuyệt đối vào thần tượng. Nếu thành công, MrBeast sẽ sở hữu nguồn thu định kỳ khổng lồ mà không cần phải tự chôn mình trong quan tài hay thực hiện các thử thách nguy hiểm để giữ nhiệt.

Bài toán quản trị và tầm nhìn IPO 2026

Để chuyển mình từ một nhóm làm video tự phát thành một tập đoàn tỷ USD, sự ngẫu hứng cần được thay thế bằng kỷ luật quản trị. Jeff Housenbold được đưa về làm CEO để thực hiện sứ mệnh này: biến sự "hỗn loạn sáng tạo" thành một doanh nghiệp nghiêm chỉnh.

Ngay sau khi nhậm chức, Housenbold đã mạnh tay cắt giảm 100 triệu USD ngân sách và chiêu mộ hàng loạt nhân sự cấp cao từ TikTok, Snap và NBCUniversal. Mục tiêu tối thượng của Beast Industries là đạt lợi nhuận vào năm 2026 và tiến tới phát hành cổ phiếu ra công chúng (IPO).

Một điểm thú vị trong tư duy kinh doanh của Donaldson là sự phân định rạch ròi giữa các nền tảng. Dù từng được đồn đoán muốn mua lại TikTok, anh lại tỏ ra không đánh giá cao chất lượng người dùng trên ứng dụng này.

"Nếu bạn muốn bán được 100 triệu USD hàng hóa, thì YouTube vượt trội hoàn toàn", Donaldson khẳng định tại hội nghị DealBook Summit. Anh cho rằng nội dung trên YouTube ít gây "thoái hóa não" hơn và có khả năng giữ chân khán giả sâu sắc hơn, tạo tiền đề tốt hơn cho việc kinh doanh thương hiệu.

MrBeast cho rằng nội dung trên YouTube “ít gây thoái hóa não” hơn TikTok (Ảnh: NYT).

Liệu "lòng tốt" có thể viral mãi?

Jimmy Donaldson đang đi trên một con đường chưa từng có tiền lệ. Anh tin rằng trong nền kinh tế của sự chú ý, người nắm giữ "mắt nhìn" của khán giả có quyền tự viết luật chơi.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của Beast Industries không chỉ là vấn đề tài chính. Khi trở thành một bộ máy cồng kềnh với áp lực lợi nhuận từ các nhà đầu tư và cổ đông trong tương lai, liệu MrBeast có còn giữ được sự "điên rồ", độc đáo và chân thành - những thứ đã khiến 500 triệu người yêu mến anh?

Đó vẫn là những câu hỏi bỏ ngỏ. Nhưng có một điều chắc chắn: Jimmy Donaldson đang chứng minh rằng trong kỷ nguyên số, người nắm giữ sự chú ý của đám đông chính là người nắm giữ "mỏ vàng", miễn là họ biết cách đào nó lên thay vì chỉ ngồi đếm lượt xem.

Như nhận định của Jeff Housenbold về tầm nhìn của công ty: “Chúng tôi đang xây dựng để lòng tốt trở thành một loại virus, và kinh doanh là phương tiện để lan truyền nó”.