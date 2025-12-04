Sau 10 năm ròng rã chờ đợi, cổ đông sắp nhận cổ tức từ 2 đại gia phố núi

Hội đồng quản trị Quốc Cường Gia Lai (QCGL, mã chứng khoán: QCG) vừa công bố kế hoạch phát hành hơn 27,5 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021. Tỷ lệ chia là 10:1, tức cổ đông nắm 10 cổ phiếu tại ngày chốt quyền sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Nguồn sử dụng cho đợt trả lần này được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, căn cứ theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán. Đây là phần lợi nhuận tích lũy nhiều năm.

Việc triển khai dự kiến diễn ra trong quý I/2026, ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận đã nhận đầy đủ hồ sơ. Sau khi chia, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng lên mốc 3.000 tỷ đồng.

Từng là doanh nghiệp bất động sản lớn phía Nam nói chung và Gia Lai nói riêng, từ năm 2017, công ty này kinh doanh sa sút, do thị trường khó khăn và “vướng” tại dự án trọng điểm Phước Kiển. Cũng từ năm này, cổ đông không còn được chia cổ tức.

Lần gần nhất cổ đông nhận tiền là năm 2017, khi QCGL chốt tỷ lệ 25% vốn điều lệ, gồm 15% tiền mặt và 10% cổ phiếu. Tuy nhiên, phần cổ phiếu không được phát hành, còn tiền mặt đã chi khoảng 413 tỷ đồng thành 2 đợt.

Cổ đông sắp nhận cổ tức từ 2 đại gia phố núi (Ảnh: DT).

Một đại gia phố núi khác cũng sắp sửa chia cổ tức lại cho cổ đông là ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã chứng khoán: HAG).

Chia sẻ tại buổi tiếp xúc với nhà đầu tư ngày 25/11 vừa qua, lãnh đạo công ty hé lộ kế hoạch chia cổ tức trở lại từ 2026 khi lợi nhuận công ty cải thiện.

Từ lỗ luỹ kế hàng nghìn tỷ đồng, đến nay bầu Đức tự tin có thể thu về 2.000 tỷ đồng lợi nhuận mỗi năm. "Cách đây 5 năm, tôi không bao giờ dám mơ HAGL sẽ có lợi nhuận 5.000 tỷ đồng. Nhưng hiện nay, chỉ cần 1-2 năm nữa con số này có thể đạt được. 5 năm trước tôi nói đâu sai đó, chủ yếu do nợ lớn quá không làm gì được", ông nói.

Năm nay, HAGL ước doanh thu 7.700 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 2.800 tỷ đồng, vượt kế hoạch được cổ đông giao phó.

Đáng chú ý, sau nhiều năm, công ty đã có thể chia cổ tức cho cổ đông. Dự kiến, HAGL sẽ chia cổ tức trở lại vào năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 500 đồng).

Ngoài ra, công ty cũng dự kiến IPO Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế HAGL (tên cũ là Hưng Thắng Lợi Gia Lai) vào quý II/2026. Dự kiến sau khi IPO, lợi nhuận Đầu tư Quốc tế HAGL sẽ tăng trưởng 30%/năm. Đáng chú ý, bầu Đức cũng cam kết sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt và được lấy từ 50% lợi nhuận có được trong vòng 3 năm liên tiếp.