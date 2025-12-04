Nam Phi sẽ "tạm dừng tham gia G20" 1 năm vì căng thẳng với Mỹ

Người phát ngôn Tổng thống Nam Phi, ông Vincent Magwenya (Ảnh: Reuters).

Nam Phi cho biết hôm 4/12 rằng nước này sẵn sàng tạm dừng tham gia và chờ hết nhiệm kỳ G20 năm tới sau khi Mỹ tuyên bố sẽ không mời quốc gia châu Phi tham dự các hoạt động năm sau.

Mỹ trong tháng này đã tiếp quản chức Chủ tịch luân phiên kéo dài một năm của nhóm các nền kinh tế hàng đầu, sau khi gần như không tham gia vào nhiệm kỳ Chủ tịch của Nam Phi năm nay, bao gồm cả hội nghị thượng đỉnh tháng 11.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 3/12 nói rằng Nam Phi sẽ không được mời tham dự các hoạt động của G20 do Washington điều hành, nhắc lại những cáo buộc rằng chính phủ Nam Phi cố tình phân biệt đối xử với thiểu số da trắng ở quốc gia châu Phi. Phía Nam Phi nhiều lần bác bỏ những cáo buộc này.

Người phát ngôn Tổng thống Cyril Ramaphosa, ông Vincent Magwenya, cho biết Nam Phi sẽ ngừng tham dự chuỗi cuộc họp G20 năm 2026 và sẽ trở lại khi chức chủ tịch luân phiên G20 được bàn giao cho Anh vào năm 2027.

Nhóm các quốc gia G20 bao gồm những nền kinh tế hàng đầu thế giới cũng như Liên minh châu Âu và Liên minh châu Phi. Nhóm này chiếm 85% GDP toàn cầu và 2/3 dân số thế giới.

Hội nghị thượng đỉnh tại Johannesburg, hội nghị G20 đầu tiên tại châu Phi, có sự tham dự của nhiều nguyên thủ quốc gia, bao gồm cả một số nước không thuộc G20, nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump không tham dự.

Ông Magwenya cho hay Nam Phi không kỳ vọng các quốc gia G20 khác sẽ không tham gia các hoạt động trong nhiệm kỳ chủ tịch của Mỹ hoặc vận động để Nam Phi được mời.

Tuy nhiên, ông cho biết Nam Phi kỳ vọng các thành viên khác có hành động nhằm gửi thông điệp tới Mỹ "để bảo vệ chủ nghĩa đa phương cũng như tinh thần và mục đích của G20”.