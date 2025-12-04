Zalo AI Summit 2025: Diễn đàn hướng tới “Việt Nam trong kỷ nguyên AI hóa”

Đồng hành cùng Việt Nam thúc đẩy kỷ nguyên AI

Kỷ nguyên AI hóa đánh dấu một quá trình chuyển đổi sâu rộng, khi trí tuệ nhân tạo len vào mọi quy trình, sản phẩm và lĩnh vực đời sống để trở thành lớp hạ tầng công nghệ nền tảng. Đây không phải thời kỳ con người bị thay thế, mà là thời kỳ đồng hành cùng AI để tạo ra nhiều giá trị hơn.

Trong xu thế đó, Zalo AI Summit 2025 được tổ chức với chủ đề “Việt Nam trong kỷ nguyên AI hóa” (Vietnam in the Era of AI-fication) nhằm cùng nhau nhìn lại bức tranh tổng thể về hiện trạng, xu hướng và tiềm năng AI tại Việt Nam, thông qua đó cho thấy tầm quan trọng của việc phát triển AI một cách có trách nhiệm.

Zalo AI Summit 2025 sẽ trở lại vào ngày 20/12 với chủ đề “Việt Nam trong kỷ nguyên AI hóa - Vietnam in the Era of AI-fication” (Ảnh: BTC).

Nơi hội ngộ của những chuyên gia công nghệ AI Việt

Diễn ra vào ngày 20/12, Zalo AI Summit quy tụ các diễn giả là những chuyên gia đầu ngành đến từ các đơn vị lớn tại Việt Nam và thế giới. Đây là năm thứ 8 Zalo AI Summit được tổ chức, thu hút sự quan tâm và tham dự của hàng nghìn người mỗi năm, trực tiếp tại sự kiện hoặc qua livestream trực tuyến.

Đến với sự kiện, người yêu công nghệ và AI sẽ được lắng nghe những bài tham luận và cập nhật xu hướng phát triển AI mới nhất xoay quanh: Làn sóng AI vật lý, các hệ thống đa tác tử AI, sóng ngầm về chip AI, ứng dụng của AI trong công việc và cuộc sống hàng ngày.

Các phiên thảo luận sẽ phác họa bức tranh toàn cảnh về những chuyển động mới trong kỷ nguyên AI. Với kinh nghiệm làm việc tại Nvidia, TS Trần Minh Quân sẽ mang đến câu chuyện về làn sóng AI vật lý, cho thấy cách công nghệ GPU tiên tiến đang thúc đẩy robot và hệ thống vật lý bứt phá mạnh mẽ.

TS Phạm Hy Hiếu - chuyên gia từ OpenAI - dự kiến phân tích cuộc cạnh tranh chiến lược trong ngành chip, nền tảng quyết định tốc độ và sức mạnh của các mô hình AI cùng vai trò của những tên tuổi như Nvidia, Google, Meta, AMD hay Intel.

Ở góc nhìn ứng dụng, PGS Quản Thành Thơ đến từ trường Đại học Bách Khoa TPHCM sẽ trình bày tiềm năng của multi-agent AI trong việc tạo ra các hệ thống biết hợp tác, giải quyết bài toán phức tạp và tái định hình quy trình vận hành trong tương lai.

Trong khi đó, TS Nguyễn Trường Sơn và TS Châu Thành Đức từ Zalo chia sẻ các ví dụ về AI-fication tại Việt Nam, cho thấy cách Agentic AI đang được đưa vào trợ lý ảo, tự động hóa và công cụ lập trình để nâng cao hiệu quả làm việc và phục vụ tốt hơn nhu cầu của hàng triệu người dùng.

Tại diễn đàn Zalo AI Summit 2025, Zalo AI cũng sẽ giới thiệu những sản phẩm AI mới, phục vụ nhu cầu của người dùng Việt Nam.

Trong khuôn khổ sự kiện, lễ trao giải thưởng cho các nhà vô địch tại đấu trường Zalo AI Challenge 2025 cũng sẽ được tổ chức. Năm nay, cuộc thi thu hút sự tham gia của 1.060 đội thi, tranh tài với 2 đề bài: "AeroEyes - Finding and Rescuing with AI-Powered Drones" - xây dựng thuật toán để điều khiển drone thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, và "RoadBuddy - Understanding the Road through Dashcam AI" - xây dựng một trợ lý lái xe có khả năng hiểu nội dung video từ camera hành trình để nhanh chóng trả lời các câu hỏi liên quan đến biển báo giao thông, tín hiệu, và hướng dẫn lái xe.

Cuộc thi có sự đồng hành của công ty Realtime Robotics, đối tác truyền thông ZNews, nhà tài trợ LeadTek Việt Nam, cùng đội ngũ ban cố vấn uy tín là những chuyên gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Trưởng ban tổ chức diễn đàn Zalo AI Summit, ông Nguyễn Minh Tú - Giám đốc công nghệ Zalo - khẳng định: “Zalo AI Summit 2025 không chỉ là nơi gặp gỡ của cộng đồng công nghệ quan tâm đến AI, mà còn là diễn đàn nơi các chuyên gia đầu ngành chia sẻ những chủ đề chuyên sâu và giới thiệu các bài toán thực tiễn từ cuộc thi Zalo AI Challenge. Tất cả đều bám sát nhu cầu của cộng đồng, phù hợp với thông điệp “Việt Nam trong kỷ nguyên AI hoá" của chương trình năm nay”.

Zalo AI Summit 2025 hứa hẹn tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc kết nối và thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng AI Việt Nam. Không chỉ là sự kiện công nghệ thường niên, Zalo AI Summit 2025 còn là minh chứng cho bước tiến mạnh mẽ của Việt Nam vào kỷ nguyên AI hóa, nơi AI trở thành một động lực tăng trưởng bền vững của quốc gia.