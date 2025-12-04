Buổi lao động đặc biệt của nhóm học sinh "chưa ngoan"

Ngày 4/12, Thiếu tá Hoàng Ngọc Minh, Trưởng Công an xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị, cho biết đơn vị đã tổ chức để 11 học sinh có vi phạm tham gia lao động công ích tại khuôn viên bia ghi danh liệt sỹ trên địa bàn.

Theo Thiếu tá Minh, đây là việc làm nhằm giáo dục học sinh, để các em nâng cao ý thức trách nhiệm, ghi nhớ công lao của các anh hùng liệt sỹ.

Công an xã Vĩnh Hoàng tổ chức để học sinh lao động ở khuôn viên bia tưởng niệm liệt sỹ (Ảnh: Công an cung cấp).

Việc công an tổ chức cho nhóm học sinh "chưa ngoan" lao động ở khuôn viên bia ghi danh liệt sỹ được phụ huynh và nhà trường đồng thuận, hưởng ứng.

"Vi phạm của nhóm học sinh chưa đến mức xử lý hành chính nên chúng tôi tổ chức để các em lao động công ích. Hoạt động nhằm giúp học sinh nhận thức đúng, rèn luyện ý thức chấp hành pháp luật và nêu cao lòng tri ân các anh hùng, liệt sỹ", Thiếu tá Minh nói.

Công việc của nhóm học sinh là quét dọn, nhổ cỏ... phù hợp với độ tuổi (Ảnh: Công an xã Vĩnh Hoàng).

Tại buổi lao động, 11 học sinh lớp 8, 9 ở xã Vĩnh Hoàng đã làm công việc phù hợp với lứa tuổi, như nhổ cỏ, dọn rác, quét lá cây. Sau hơn một giờ, nhóm học sinh đã giúp duy trì khuôn viên bia ghi danh liệt sỹ trở nên sạch đẹp hơn.

Công an xã Vĩnh Hoàng đề nghị các phụ huynh quan tâm, dành thời gian gần gũi, trò chuyện với con em nhiều hơn, chủ động phát hiện các biểu hiện vi phạm để kịp thời phối hợp lực lượng công an và nhà trường giáo dục, ngăn ngừa kịp thời hành vi vi phạm pháp luật.