Nam công nhân trộm 11 điện thoại của đồng nghiệp

Chiều 4/12, Công an TP Hải Phòng cho biết Công an Đặc khu Cát Hải đã tiếp nhận đơn trình báo của 11 công nhân nhà máy sản xuất ô tô về việc bị mất trộm 11 điện thoại di động cá nhân khi đang làm việc tại xưởng lắp ráp.

Công an Đặc khu Cát Hải tiếp nhận đối tượng Lê Trung Thành đến đầu thú và khai nhận hành vi trộm cắp (Ảnh: Công an Hải Phòng).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng tiến hành điều tra, rà soát và xác định người liên quan đến vụ việc là Lê Trung Thành, 36 tuổi, trú tại phường Lưu Kiếm, TP Hải Phòng, là công nhân của xưởng lắp ráp ô tô.

Đến ngày 3/12, Thành đã đến Công an Đặc khu Cát Hải đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình.

Công an Đặc khu Cát Hải cho biết đã thu hồi toàn bộ số điện thoại bị mất và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.