Dầu Nga chịu loạt đòn trừng phạt mới, Moscow sẽ thế nào?

Theo Bloomberg, gần 48 triệu thùng dầu thô của Rosneft và Lukoil - 2 tập đoàn dầu khí lớn nhất Nga, đang trong tình trạng bị “treo” trên biển do lệnh trừng phạt mới của Mỹ chính thức có hiệu lực.

Giới quan sát nhận định đây được đánh giá là "đòn giáng" mạnh nhất từ Mỹ nhằm gia tăng áp lực lên Moscow.

Trong nhiều tuần qua, thị trường châu Á rơi vào tình thế gấp gáp. Các nhà máy lọc dầu Ấn Độ chạy đua đặt mua nguồn thay thế từ Trung Đông, khiến giá cước vận tải dầu trên tuyến này tăng lên mức cao nhất gần 5 năm.

Các thương nhân quốc tế theo dõi sát biến động của hơn 50 tàu chở dầu đang hướng về Ấn Độ và Trung Quốc, cũng như nhiều tàu khác buộc phải neo chờ ngoài biển hoặc chuyển hướng đến các cảng nhỏ để tránh rủi ro bị trừng phạt.

Theo dữ liệu của đơn vị phân tích Kpler, một số tàu đã phải quay đầu giữa hành trình sau khi đi qua kênh đào Suez nhưng mới đây lại tiếp tục di chuyển về phía Ấn Độ.

Tàu chở dầu của Nga ở gần bờ biển Libya (Ảnh: Reuters).

Một số khác thì di chuyển về vùng biển gần Singapore - Malaysia, nơi thường diễn ra các hoạt động chuyển tải giữa tàu để che giấu nguồn gốc dầu.

“Thị trường rồi sẽ tìm cách thích nghi và lách những hạn chế, nhưng vài tháng tới chắc chắn sẽ rất khó khăn”, ông Adam Lanning, chuyên gia của công ty môi giới tàu biển SSY, nhận định trong báo cáo.

Moscow hiện vẫn ưu tiên duy trì xuất khẩu, giữ mức vận chuyển đường biển khoảng 3,4 triệu thùng/ngày. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo nếu tình trạng tắc nghẽn tiếp tục, nguồn cung dầu có thể giảm, gây lo ngại cho thị trường quốc tế.

Từ sau khi chiến sự Nga - Ukraine nổ ra cuối tháng 2/2022, Trung Quốc và Ấn Độ là 2 khách hàng lớn nhất của dầu Nga. Tuy nhiên hiện cả 2 đều tỏ ra thận trọng hơn trước nguy cơ bị vướng vào các biện pháp trừng phạt thứ cấp từ Mỹ.