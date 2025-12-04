Vì sao 66 cổ phiếu không được cấp margin?

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Cụ thể, mã TIX của Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình bị HoSE cắt “margin” với lý do báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

Cùng với TIX, danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ gồm 65 mã khác. Các nguyên nhân được HoSE đưa ra bao gồm chứng khoán thuộc diện cảnh báo, kiểm soát, hạn chế giao dịch; lợi nhuận sau thuế là số âm, báo cáo kiểm toán có ý kiến của đơn vị kiểm toán; thời gian niêm yết dưới 6 tháng…

Ghi nhận cho thấy có 25 mã bị cắt giao dịch ký quỹ do chứng khoán thuộc diện cảnh báo. 12 mã cổ phiếu khác thuộc diện kiểm soát.

3 mã chứng khoán thuộc diện hạn chế giao dịch, bao gồm bộ đôi BCG - TCD của Bamboo Capital và Tracodi.

66 cổ phiếu không được cấp margin, nguyên nhân do đâu? (Ảnh: DT).

13 mã bị cắt margin do tình hình kinh doanh "kém sắc", cụ thể là lợi nhuận ròng trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2025 là số âm, trong số này có VNG của Tập đoàn VNG (tiền thân là VNGGames), mã NVL của Novaland, GIL của "ông lớn" dệt may Gilimex....

Một số cổ phiếu có thời gian niêm yết chưa đủ 6 tháng nên không được cấp phép giao dịch ký quỹ như Chứng khoán Techcombank (mã chứng khoán: TCX), Ngân hàng Việt Á (mã chứng khoán: VAB)…

Theo quy định, nhà đầu tư không được sử dụng hạn mức tín dụng (margin) do công ty chứng khoán cấp để mua 66 mã cổ phiếu nằm trong danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Giao dịch ký quỹ trong chứng khoán cho phép nhà đầu tư vay tiền từ công ty chứng khoán để mua nhiều cổ phiếu hơn so với vốn tự có, dùng chính số cổ phiếu đã mua làm tài sản đảm bảo. Hình thức này giúp gia tăng lợi nhuận tiềm năng nhưng cũng khiến rủi ro thua lỗ cao hơn nếu giá cổ phiếu giảm.