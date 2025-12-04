Đề xuất Chủ tịch Hà Nội được quyết đầu tư dự án thuộc thẩm quyền Quốc hội

Chiều 4/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Chính phủ đề xuất 7 nhóm cơ chế đặc thù triển khai các dự án ở Hà Nội

Dự thảo nghị quyết có 7 nhóm cơ chế, chính sách đặc thù.

Trong đó, về thẩm quyền quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư, dự thảo nghị quyết quy định “HĐND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố được quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư công, PPP, tư nhân không bị giới hạn về quy mô vốn, sử dụng đất, yêu cầu di dân tái định cư,… thuộc thẩm quyền Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng theo quy định hiện hành”.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn thủ đô (Ảnh: Phạm Thắng).

Khi quyết định và chấp thuận chủ trương dự án cụ thể mà cần áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt khác quy định của luật, trên cơ sở được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền, UBND thành phố báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép thực hiện, sau đó báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Các quy định về rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu, cũng được quy định trong dự thảo nghị quyết nhằm đẩy nhanh tiến độ, huy động nguồn lực công - tư. Theo đề xuất của Chính phủ, một số dự án đầu tư công, dự án PPP được thực hiện theo hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt.

Với thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, dự thảo quy định nhiều nội dung để tăng tính chủ động cho Hà Nội, trong đó bổ sung trường hợp thu hồi đất ngoài các quy định tại Điều 79 Luật Đất đai, HĐND thành phố quyết định danh mục dự án thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Đáng chú ý, với các dự án cần triển khai ngay theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Chính phủ, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội, dự thảo nêu rõ HĐND thành phố quyết định mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gấp 2 lần quy định.

Phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 4/12 (Ảnh: Phạm Thắng).

Với các trường hợp khác, căn cứ thực tiễn và khả năng cân đối ngân sách của thành phố, HĐND thành phố quyết định mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cao hơn quy định nhưng không quá 2 lần.

Chính phủ trình Quốc hội xem xét, cho phép áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với dự thảo nghị quyết và bổ sung vào chương trình kỳ họp để Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 10.

Hạn chế phá vỡ quy hoạch chung

Thẩm tra sơ bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết Thường trực ủy ban tán thành với sự cần thiết ban hành nghị quyết nhằm tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, huy động nguồn lực, thúc đẩy phát triển thủ đô nhanh, bền vững, hiện đại, có sức lan tỏa vùng và cả nước.

Với các cơ chế, chính sách đặc biệt quan trọng, phức tạp, có phạm vi tác động lớn, như mở rộng trường hợp thu hồi đất so với Điều 79 của Luật Đất đai, ông Mãi lưu ý đây là nội dung ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân nên đề nghị báo cáo cấp có thẩm quyền, đồng thời đánh giá kỹ tác động pháp lý, kinh tế, xã hội và rủi ro thực thi.

Mục tiêu đặt ra là bảo đảm không phát sinh khiếu kiện, khiếu nại phức tạp, ảnh hưởng đến ổn định xã hội, trật tự an ninh và niềm tin của người dân.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi (Ảnh: Phạm Thắng).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng tình việc ban hành nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các dự án quan trọng phục vụ sự phát triển của thủ đô. Theo ông, đây là nghị quyết trước mắt, còn sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI phải sửa Luật Thủ đô để giải quyết các ách tắc.

Theo Chủ tịch Quốc hội, nghị quyết này nhằm tháo gỡ vướng mắc trong huy động nguồn lực để thúc đẩy Thủ đô phát triển nhanh, bền vững, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số và kéo theo sự phát triển chung của cả vùng.

Lưu ý thêm, Chủ tịch Quốc hội đề nghị việc lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu phải đảm bảo công bằng, minh bạch. Nguyên tắc triển khai thực hiện cũng phải hạn chế nguy cơ phá vỡ quy hoạch chung.

Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng (Ảnh: Phạm Thắng).

Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh các chính sách đề xuất của Hà Nội, Chính phủ trình khi đã rà soát, đối chiếu với các văn bản, pháp luật hiện hành. “Đây là mong muốn của thủ đô và các bộ ngành để tháo gỡ, đặc biệt với các dự án trọng điểm, lớn, quan trọng trên địa bàn trong thời gian sắp tới”, ông Thắng nói, đồng thời nhấn mạnh thành phố xác định quy hoạch tầm nhìn 100 năm.

Thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, chỉnh lý một số quy định về phân cấp, phân quyền và quy hoạch hợp lý hơn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh kết luận hồ sơ cho nội dung này đã đủ điều kiện trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10.