Nữ tướng bí ẩn quyền lực nhất Binance chính thức lộ diện ghế đồng CEO

Thế giới tài chính, công nghệ đang dồn sự chú ý về Dubai, nơi "gã khổng lồ" tiền mã hóa Binance vừa phát đi một thông báo chấn động tại sự kiện Binance Blockchain Week.

Không phải một đồng coin mới hay một công nghệ đột phá, mà là sự thay đổi mang tính biểu tượng ở thượng tầng. Yi He, đồng sáng lập và là "bóng hồng" quyền lực đứng sau đế chế này, chính thức được bổ nhiệm làm đồng CEO.

Đây không chỉ là một quyết định nhân sự, mà là một nước cờ chiến lược, đánh dấu sự kết thúc của kỷ nguyên phòng thủ để chuyển sang giai đoạn tấn công mạnh mẽ của sàn giao dịch lớn nhất hành tinh.

Binance vừa bổ nhiệm đồng sáng lập Yi He vào vị trí đồng CEO, cùng điều hành công ty với Richard Teng (Ảnh: Tronweekly).

Cấu trúc "song trụ": Cân bằng cán cân pháp lý và tăng trưởng

Việc bà He Yi bước lên vị trí cao nhất, chia sẻ "ghế nóng" cùng ông Richard Teng, tạo nên một mô hình lãnh đạo thú vị mà giới chuyên gia gọi là "bàn tay an toàn" kết hợp với "bộ não tăng trưởng".

Nếu như Richard Teng, cựu quan chức quản lý tài chính Singapore, người tiếp quản vị trí CEO từ tháng 11/2023, được xem là tấm khiên vững chắc giúp Binance vượt qua cơn bão pháp lý và các khoản phạt kỷ lục từ Mỹ, thì He Yi lại là ngọn giáo sắc bén. Bà sẽ phụ trách mảng kinh doanh cốt lõi, bán lẻ, vận hành sản phẩm và tiếp thị.

Theo các nguồn tin nội bộ, ông Teng sẽ tiếp tục tập trung vào các vấn đề tuân thủ pháp lý và hành chính - xương sống để Binance tồn tại trong môi trường bị kiểm soát gắt gao. Trong khi đó, He Yi với tư duy đổi mới và kinh nghiệm thực chiến sẽ chịu trách nhiệm đưa con tàu Binance tiến về phía trước, hướng tới mục tiêu tham vọng: cán mốc 1 tỷ người dùng (hiện tại đã đạt gần 300 triệu).

Giới phân tích tài chính đánh giá đây là nước đi khôn ngoan. Ông Ben Charoenwong, phó giáo sư tài chính tại INSEAD nhận định: "Cảm giác chung là: giờ khi đã được ân xá, đã đến lúc mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh. Trước đây họ buộc phải phòng thủ, nhưng giờ đây ban lãnh đạo có thể chủ động và tích cực hơn".

Thực tế, động thái này diễn ra ngay sau khi cựu CEO Changpeng Zhao (CZ) được Tổng thống Mỹ Donald Trump ban lệnh ân xá vào tháng 10, giúp cởi bỏ phần nào áp lực pháp lý nặng nề đè nặng lên tập đoàn này suốt nhiều năm qua.

Chân dung "nữ hoàng crypto": Từ cô gái nghèo đến tỷ phú nắm giữ vận mệnh Binance

Nếu như CZ là gương mặt đại diện của Binance trong nhiều năm, thì Yi He chính là "bộ não và trái tim của tổ chức này.

Sinh năm 1988 tại một vùng quê nghèo Trung Quốc, tuổi thơ của Yi He gắn liền với những ngày tháng thiếu điện, phải thắp đèn dầu và gánh nước từ giếng. Khởi nghiệp với vai trò dẫn chương trình truyền hình, bà bén duyên với tiền mã hóa vào năm 2014 khi làm việc tại sàn OKX. Chính Yi He là người đã nhìn thấy tài năng của CZ và chiêu mộ ông về làm Giám đốc công nghệ (CTO) tại OKX, trước khi cả hai cùng nhau tách ra để xây dựng đế chế Binance vào năm 2017.

Trong giới đầu tư, Yi He nổi tiếng với phong cách làm việc quyết liệt và khả năng marketing thiên bẩm. Bà là người đứng sau chiến lược đưa Binance lên vị trí số 1 thế giới chỉ trong vòng chưa đầy một năm sau khi ra mắt. Bà cũng là "kiến trúc sư" trưởng của BNB Chain và thương vụ thâu tóm CoinMarketCap đình đám. Với khoảng 10% cổ phần nắm giữ, Yi He hiện là một trong những nữ tỷ phú tự thân giàu có nhất thế giới.

Tuy nhiên, vị trí mới của bà cũng kéo theo những ánh nhìn soi xét về mối quan hệ cá nhân với CZ. Cả hai có con chung và CZ hiện vẫn nắm quyền kiểm soát lớn về cổ phần dù không được điều hành trực tiếp.

Đáp trả những lo ngại về việc liệu quyền lực có bị chi phối bởi tình cảm, Yi He khẳng định chắc nịch: "Đời sống cá nhân của tôi hoàn toàn độc lập với sự nghiệp chuyên môn. Những thành tựu của tôi thường bị xem nhẹ mỗi khi đời tư bị đem ra mổ xẻ. Binance hiện có gần 300 triệu người dùng, và họ đặt niềm tin vào chúng tôi vì khả năng bảo vệ tài sản và cam kết bảo chứng 1:1, chứ không phải vì những câu chuyện bên lề".

Yi He - người phụ nữ quyền lực bậc nhất giới tiền mã hóa (Ảnh: Binance).

Vận hội mới và những tảng băng chìm

Dưới sự chèo lái của bộ đôi Teng - He, con tàu Binance dường như đang căng buồm đón gió. Sàn giao dịch này vẫn duy trì vị thế thống trị với thị phần giao dịch Spot (giao ngay) có lúc vượt quá 50% toàn cầu. Các giấy phép hoạt động liên tục được cấp mới tại nhiều quốc gia, và niềm tin nhà đầu tư đang dần hồi phục sau "cơn bão" pháp lý năm 2023-2024.

Tuy nhiên, hành trình sắp tới không trải đầy hoa hồng.

Dù CZ đã được ân xá và Binance đã nộp phạt kỷ lục, bóng ma pháp lý vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Cuối tháng trước, một vụ kiện tập thể từ hơn 300 nạn nhân liên quan đến vụ tấn công của Hamas đã cáo buộc Binance "tạo điều kiện" cho các giao dịch phi pháp. Dù tên Yi He không xuất hiện trong đơn kiện (trong khi CZ và một lãnh đạo khác bị nêu tên), đây vẫn là lời nhắc nhở rằng "vùng xám" pháp lý vẫn là rủi ro hiện hữu.

Thêm vào đó, áp lực từ việc hợp nhất hoạt động tại thị trường Mỹ và sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ cũng là bài toán khó cho tân đồng CEO.

Trong bức tranh đó, việc bổ nhiệm Yi He được xem như nỗ lực tái định vị chiến lược của Binance - tìm lại động lực tăng trưởng mạnh mẽ từng có, nhưng trên một nền tảng thận trọng, tuân thủ và bền vững hơn.

Với nhà đầu tư, quyết định này phát đi 2 thông điệp rõ ràng: bộ máy lãnh đạo đã ổn định hơn, giúp giảm bớt rủi ro quản trị, và thị trường tài sản số đang bước vào giai đoạn phát triển có trật tự hơn, với mục tiêu 1 tỷ người dùng cùng sự tham gia ngày càng sâu của các định chế tài chính.