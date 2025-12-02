Các ngân hàng đang thu phí tài khoản không đủ số dư ra sao?

Từ đầu tháng 12, VIB áp dụng mức phí 11.000 đồng đối với các tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch trong 12 tháng liên tục. Ngân hàng này thông tin, đây là chính sách phổ biến trong ngành ngân hàng nhằm khuyến khích khách hàng quản lý tài khoản hiệu quả hơn. Ngân hàng khuyến nghị khách hàng thực hiện giao dịch, đến chi nhánh để kích hoạt lại tài khoản lâu ngày không hoạt động hoặc đóng tài khoản nếu không còn nhu cầu sử dụng.

Khoản phí này lâu nay được một số ngân hàng miễn đối với khách hàng cá nhân như một chính sách thu hút mở mới và duy trì tài khoản thanh toán.

Ngoài việc thu phí với tài khoản bỏ không, nhiều ngân hàng cũng áp dụng phí nếu khách hàng không duy trì số dư bình quân theo quy định.

Đơn cử, Eximbank ra thông báo nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng số và sàng lọc các tài khoản hoạt động, quản lý các tài khoản “để quên”, đơn vị này sẽ thu phí quản lý tài khoản 11.000 đồng/tháng đối với tài khoản có số dư bình quân dưới 500.000 đồng/tháng, áp dụng từ ngày 1/12.

Trước đó, số dư bình quân trong tháng để được miễn phí quản lý tài khoản theo quy định tại ngân hàng này là 300.000 đồng/tháng.

Giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Tiến Tuấn).

OCB thu phí quản lý từ 5.000 đồng đến 100.000 đồng tùy loại tài khoản đối với trường hợp không đạt mức số dư tối thiểu, áp dụng với tài khoản cá nhân. Với tài khoản thông thường, OCB thu 5.000 đồng/tháng nếu số dư dưới 500.000 đồng.

Tương tự, Sacombank niêm yết mức phí 6.000 đồng/tháng với tài khoản có số dư dưới mức tối thiểu 500.000 đồng. Đối với tài khoản ngoại tệ USD, Sacombank áp dụng mức phí tối thiểu - tối đa quy đổi tương đương theo tỷ giá ngân hàng từng thời kỳ.

Tại ACB, biểu phí dịch vụ cũng được chia riêng cho từng loại tài khoản, dao động 15.000 đồng đến 200.000 đồng/tháng.

Tại VPBank, tài khoản thanh toán thông thường (Autolink) có số dư bình quân dưới 2 triệu đồng bị thu 10.000 đồng/tháng; từ 2 triệu đồng trở lên được miễn phí. Với tài khoản VPSuper, số dư bình quân dưới 10 triệu đồng bị thu 100.000 đồng/tháng; từ 10 đến dưới 20 triệu đồng thu 30.000 đồng/tháng.

Tại BIDV, từ ngày 10/5, ngân hàng quy định mức phí quản lý 5.000 đồng/tháng (chưa VAT) đối với tài khoản duy trì số dư dưới 2 triệu đồng. Tài khoản có số dư từ 2 đến dưới 10 triệu đồng chịu phí 3.000 đồng/tháng. Khách hàng duy trì số dư từ 10 triệu đồng trở lên được miễn phí.

Vietcombank áp dụng phí với tài khoản thanh toán thông thường bằng tiền đồng là 20.000 đồng/tháng, tài khoản USD là 1 USD/tháng.

Agribank đang áp dụng mức phí quản lý tối đa 5.000 đồng/tháng.

LPBank thu 5.000 đồng/tháng nếu khách hàng duy trì số dư bình quân dưới 50.000 đồng.

PVComBank thu 11.000 đồng/tháng đối với tài khoản thông thường có số dư bình quân dưới 2 triệu đồng.

Giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Nhiều ngân hàng khác cũng có biểu phí tương tự. Đại diện một ngân hàng cho biết, khoản phí thu về ở mức vài nghìn đến vài chục nghìn đồng phần lớn được dùng để chi trả cho các chương trình ưu đãi và dịch vụ thẻ, thay vì mang về "lợi nhuận riêng".

Theo chuyên gia, động thái này nằm trong nỗ lực làm sạch dữ liệu khách hàng và chỉ duy trì các tài khoản hoạt động theo chủ trương chung của Ngân hàng Nhà nước. Bên cạnh đó, dù có tài khoản giao dịch rất ít, ngân hàng vẫn phải dành nguồn lực cho công nghệ, bảo mật và quản lý vận hành.