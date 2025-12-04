Hải Phòng yêu cầu Bạch Long Vĩ đẩy nhanh ba trụ cột phát triển bền vững

Ngày 4/12, Đoàn công tác của TP Hải Phòng do ông Lê Ngọc Châu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, làm Trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại Đặc khu Bạch Long Vĩ. Đoàn kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và động viên cán bộ, chiến sĩ, người dân trên đảo.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Ngọc Châu chỉ đạo Đặc khu Bạch Long Vĩ tập trung hoàn thành ba trụ cột phát triển bền vững (Ảnh: Đàm Thanh).

Báo cáo cho thấy sau hơn 32 năm thành lập, Đặc khu Bạch Long Vĩ có bước tiến rõ rệt với hơn 60 công trình thiết yếu về điện, nước sạch, y tế được đầu tư. Đảo hiện tự chủ năng lượng, sản xuất 5-5,5MW và chỉ sử dụng 1-2MW mỗi ngày. Tổng giá trị sản xuất 9 tháng đạt 383,56 tỷ đồng, bằng 107,3% cùng kỳ; giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản tăng 136,5%. Ngành giáo dục, y tế được cải thiện, nổi bật là mô hình khám chữa bệnh từ xa.

Tại buổi làm việc, ông Lê Ngọc Châu đánh giá cao nỗ lực của đặc khu, cho rằng Bạch Long Vĩ đã chuyển mình từ một làng chài thiếu hạ tầng thành điểm phát triển của Bắc Bộ. Tuy vậy, địa phương vẫn gặp khó khăn do vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và việc chậm khắc phục hậu quả thiên tai, kéo dài tiến độ một số dự án.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu đặc khu giữ vững chủ quyền, nâng cao đời sống người dân và phát triển kinh tế biển theo mục tiêu “Dân mạnh, Đảo bền, Hậu cần kiên vững”. Ông đề nghị Bạch Long Vĩ sớm cụ thể hóa ba trụ cột phát triển bền vững gồm du lịch biển đảo nghỉ dưỡng cao cấp, nuôi trồng hải sản cao cấp và bảo tồn hệ sinh thái biển.

Ông Châu đồng thời yêu cầu đặc khu hoàn thành mục tiêu trở thành trung tâm hậu cần nghề cá và tìm kiếm cứu nạn khu vực Tây Bắc theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng. Địa phương cần điều chỉnh quy hoạch theo hướng hiệu quả, tập trung và khắc phục khẩn trương các vấn đề trước mắt như hậu quả bão.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Ngọc Châu tặng quà thầy cô giáo và học sinh Đặc khu Bạch Long Vĩ (Ảnh: Đàm Thanh).

Bạch Long Vĩ phải quan tâm đời sống nhân dân, đẩy mạnh đào tạo trực tuyến, hoàn thiện hạ tầng 4G/5G, nâng cấp trạm y tế và phối hợp các lực lượng xử lý triệt để khai thác thủy sản bất hợp pháp để tránh nguy cơ bị rút thẻ vàng.

Chủ tịch UBND thành phố giao Văn phòng UBND tổng hợp ý kiến, ban hành kết luận nêu rõ đơn vị chủ trì, phối hợp và thời hạn hoàn thành từng nhiệm vụ để đặc khu triển khai.