Mới đầu tháng, loạt công ty lớn Lilama 45.4, Nhựa Sài Gòn… bị xử phạt

Cụ thể, ngày 2/12, UBCKNN đã quyết định xử phạt Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn (mã chứng khoán: NSG) tổng cộng 125 triệu đồng.

Công ty này bị phạt tiền 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với các tài liệu gồm báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 bằng Tiếng Anh; giải trình ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần bằng Tiếng Anh tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024…

Công ty còn công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và HNX đối với các tài liệu gồm nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, năm 2023, năm 2024; báo cáo thường niên năm 2022, năm 2023; báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, năm 2024…

Công ty bị phạt thêm 17,5 triệu đồng đối với hành vi không xây dựng, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Bị phạt tiền 15 triệu đồng hành vi không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty.

Cùng ngày, Công ty cổ phần Lilama 45.4 (mã chứng khoán: L44) bị phạt tiền 92,5 triệu đồng, do không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023 và năm 2024; công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Loạt công ty lớn Lilama 45.4, Nhựa Sài Gòn… vừa bị UBCKNN phạt hàng trăm triệu đồng (Ảnh: DT).

Cũng trong ngày 2/12, Thanh tra UBCKNN cũng xử phạt Công ty cổ phần Bất động sản Greenwich 92,5 triệu đồng do không gửi nội dung công bố thông tin định kỳ cho HNX đối với các tài liệu gồm báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2024, báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025, báo cáo tình hình thanh toán gốc lãi 6 tháng đầu năm 2025…

Công ty cũng không thực hiện công bố thông tin không đúng thời hạn đối với Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu 6 tháng đầu năm 2022, báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2022) theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020 ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Trước đó ngày 1/12, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (mã chứng khoán: AGM) cũng bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định pháp luật đối với các tài liệu gồm báo cáo tài chính hợp nhất và công ty mẹ Quý 4/2024 (bản tiếng Anh); báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2025; báo cáo tài chính soát xét bán niên hợp nhất và công ty mẹ năm 2025….