Cá nuôi hồ lần đầu xuất khẩu sang Nhật Bản làm sushi, nông dân mừng rỡ

Ngày 2/12, ông Lê Minh Thông, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai), cho biết lần đầu tiên con cá điêu hồng nuôi tại địa phương đạt tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản.

Theo ông Thông, Công ty TNHH Mãi Tín Bình Định vừa xuất xưởng container gồm 11 tấn cá điêu hồng chế biến sushi (món ăn truyền thống của Nhật Bản) đưa ra cảng Đà Nẵng làm thủ tục xuất khẩu sang Nhật. Đây là lô hàng đầu tiên thu mua từ vùng nuôi hồ Định Bình đạt chuẩn cho thị trường này.

Cá điêu hồng nuôi ở hồ Định Bình đạt tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu qua Nhật Bản (Ảnh: Minh Thông).

“Thời gian tới, UBND xã sẽ xây dựng đề án, vận động người dân tham gia và ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với doanh nghiệp để thống nhất giá. Địa phương đồng thời tận dụng các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia để hỗ trợ tập huấn kỹ thuật, phát triển nuôi cá đạt chuẩn, đủ sản lượng phục vụ xuất khẩu sang Nhật Bản và các thị trường khác”, ông Thông nói.

Theo ông Huỳnh Việt Hùng, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai), những năm gần đây, mô hình nuôi cá điêu hồng bằng lồng bè tại các hồ thủy lợi trong tỉnh phát triển mạnh.

Hồ Định Bình có lợi thế nước sạch, diện tích mặt nước rộng và quy trình nuôi được chuẩn hóa, giúp cá có chất lượng cao, thịt thơm, không mùi rong, đây là yếu tố đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường Nhật Bản.

Trước khi xuất khẩu chính thức, một doanh nghiệp trên địa bàn từng thu mua cá tại hồ Định Bình để chế biến thử nghiệm sashimi, sushi và gửi sang Nhật Bản đánh giá.

Khách hàng Nhật Bản kiểm tra khu vực nuôi cá điêu hồng tại hồ Định Bình (Ảnh: An Nhiên).

“Kết quả rất tích cực, đối tác Nhật Bản đánh giá cao vì cá không có mùi rong, vị ngon, phù hợp ăn sashimi, sushi. Đây là yếu tố quan trọng mở đường cho nuôi cá điêu hồng tại các hồ thủy lợi trong tỉnh phát triển”, ông Hùng nói.

Theo đại diện công ty, cá sau khi thu mua được chế biến theo kỹ thuật của Nhật Bản, đáp ứng quy trình tiêu chuẩn dành cho sushi, đảm bảo an toàn vi sinh, giữ độ tươi và hương vị tự nhiên.

Hồ Định Bình (xã Vĩnh Thạnh) là hồ thủy lợi lớn nhất phía Đông tỉnh Gia Lai, có sức chứa khoảng 226 triệu m3 nước. Hiện nay khu vực hồ có 24 hộ nuôi cá với 33 lồng, cho sản lượng 600-700 tấn mỗi năm.