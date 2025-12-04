Tín hiệu quan trọng khiến thị trường nín thở chờ Fed hạ lãi suất?

Thị trường lao động Mỹ tiếp tục có dấu hiệu suy yếu trong tháng 11 khi khu vực tư nhân cắt giảm 32.000 việc làm, trong đó doanh nghiệp nhỏ chịu tác động nặng nề nhất, theo báo cáo của công ty xử lý bảng lương ADP.

Con số này làm dấy lên lo ngại về tình trạng việc làm trong nước khi kết quả tồi tệ hơn nhiều so với dự đoán. Tình trạng việc làm giảm mạnh trái ngược hoàn toàn với kỳ vọng của các nhà kinh tế là tăng 4.000 việc làm.

Cụ thể, các doanh nghiệp có từ 50 nhân viên trở lên thực tế tăng ròng 90.000 lao động. Ngược lại, các cơ sở có ít hơn 50 lao động giảm 120.000 việc làm, trong đó các công ty có 20-49 nhân viên cắt giảm 74.000 vị trí. Giới quan sát nhấn mạnh rằng đây là mức giảm lớn nhất kể từ tháng 3/2023.

Giáo dục và dịch vụ y tế dẫn đầu về tuyển dụng với 33.000 việc làm mới, tiếp theo là ngành giải trí và khách sạn với 13.000 vị trí.

Dịch vụ chuyên nghiệp và kinh doanh ghi nhận mức giảm lớn nhất với 26.000 việc làm. Các ngành khác cắt giảm đáng kể bao gồm dịch vụ thông tin, sản xuất, hoạt động tài chính và xây dựng.

Tốc độ tăng lương cũng chậm lại, với người lao động ở lại công việc hiện tại có mức tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước, giảm 0,1 điểm phần trăm so với tháng 10.

"Việc tuyển dụng đã biến động mạnh gần đây khi các nhà tuyển dụng phải đối phó với người tiêu dùng thận trọng và tình hình kinh tế vĩ mô bất định", bà Nela Richardson, nhà kinh tế trưởng ADP nhận định trong báo cáo. "Dù sự chậm lại xảy ra trên diện rộng trong tháng 11, nguyên nhân chính vẫn là việc các doanh nghiệp nhỏ giảm hoạt động”.

Chủ tịch Fed Jerome Powell (Ảnh: Getty).

Dữ liệu ADP vừa công bố càng làm tăng áp lực lên Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong việc tiếp tục cắt giảm lãi suất. Trong năm nay, Fed đã có 2 lần hạ lãi suất nhằm ứng phó với rủi ro suy giảm tăng trưởng. Với báo cáo việc làm tháng 11 gây thất vọng, nhiều chuyên gia dự đoán Fed sẽ đưa ra lần cắt giảm thứ 3 trong kỳ họp sắp tới.

“Số liệu của ADP đã củng cố quan điểm phe ôn hòa của Fed, rằng điều quan trọng hơn lúc này là bảo vệ thị trường lao động đang suy yếu, thay vì tiếp tục lo lắng về lạm phát”, ông Chris Zaccarelli, giám đốc đầu tư tại Northlight Asset Management, nhận định trong báo cáo.

Ngay sau khi báo cáo được công bố, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn ngắn đã giảm nhẹ, phản ánh kỳ vọng thị trường về khả năng Fed sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm đã giảm 0,04 điểm % xuống còn 3,47%.

Theo ông Abiel Reinhart, chuyên gia của JPMorgan, báo cáo của ADP sẽ khiến Fed thêm lo ngại về triển vọng việc làm trước kỳ họp chính sách tháng 12. Với mức độ suy yếu như hiện nay, đặc biệt trong khu vực doanh nghiệp nhỏ, Fed có thể buộc phải hành động nhanh hơn để tránh tình trạng thị trường lao động suy giảm trên diện rộng.

Những tuần gần đây, các nhà hoạch định chính sách Fed đã có quan điểm chia rẽ. Một nhóm quan chức cho rằng cần cắt giảm lãi suất để ngăn chặn khủng hoảng thị trường lao động, trong khi nhóm khác lo ngại việc giảm thêm có thể đẩy lạm phát tăng, hiện vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Fed.