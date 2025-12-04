Ùn tắc giao thông tại TPHCM đang rất nghiêm trọng

Chiều 4/12, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng Phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TPHCM), cho biết, sau sáp nhập, tình hình ùn tắc giao thông trên địa bàn đang ở mức rất nghiêm trọng, đặc biệt ở khu vực cửa ngõ.

Ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng Phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TPHCM (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo kết quả thu nhập, tình hình ùn tắc giao thông tăng 24% so với cùng kỳ năm 2024. Một số tuyến đường của thành phố có mật độ giao thông tăng cao, chỉ cần một vụ va chạm hoặc sự cố cũng có thể dẫn đến kẹt xe.

Theo ông Nguyễn Kiên Giang, tại khu vực trung tâm thành phố, tốc độ trung bình của xe cộ là 34,3km/h, phía Đông là 35,3km/h, phía Tây là 33,4km/h, phía Nam là 32,7km/h, phía Bắc là 39,2km/h.

Đường Điện Biên Phủ, đường Võ Thị Sáu, đường 3 Tháng 2, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, ngã tư Hàng Xanh, xa lộ Hà Nội, đường Võ Nguyên Giáp, nút giao An Sương là những cung đường thường xảy ra ùn tắc.

Đại diện Sở Xây dựng cho rằng, nguyên nhân khiến tình hình ùn tắc thêm phức tạp là lưu lượng phương tiện tăng cao, đặc biệt xe cá nhân, ô tô từ các tỉnh đổ về. Trong khi đó, hệ thống hạ tầng của TPHCM chưa theo kịp tốc độ gia tăng của phương tiện.

Ngoài ra, thành phố đang triển khai nhiều công trình, chiếm dụng mặt đường, thu hẹp làn đường. Các vụ tai nạn, sự cố trên đường không được xử lý kịp thời cũng là nguyên nhân gây ùn tắc.

Tốc độ trung bình ở trung tâm TPHCM khoảng 34km/h (Ảnh: Nam Anh).

Phó trưởng Phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông cho hay, thời gian qua, Sở Xây dựng đã phối hợp cùng lực lượng CSGT tăng cường nhiều biện pháp để cải thiện tình hình. Trong đó, Công an TPHCM đã huy động các lực lượng an ninh cơ sở, dân quân tự vệ, công an phường điều tiết giao thông.

Đồng thời, Sở Xây dựng kiểm tra chuyên đề, chấn chỉnh các công trình thi công rào chắn đường vào ban ngày. Các đơn vị được nhắc nhở nhanh chóng tái lập mặt đường, đảm bảo ổn định tình hình giao thông.

“Thời gian qua, Sở Xây dựng cũng phối hợp với CSGT để xử phạt các vi phạm. Lực lượng CSGT được phép lập biên bản xử phạt các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng gây cản trở giao thông. Từ khi bỏ Thanh tra Giao thông, CSGT được quyền xử lý các vi phạm trên", ông Giang thông tin.

Ngoài ra, Sở Xây dựng TPHCM còn ứng dụng camera AI để điều chỉnh các hệ thống đèn tín hiệu giao thông, kịp thời giải tỏa ùn tắc trên đường.